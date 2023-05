La liste d’attente pour les chirurgies diminue en Nouvelle-Écosse

HALIFAX — Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse affirme que la liste d’attente pour les chirurgies diminue dans la province.

Le ministère de la Santé a indiqué vendredi que les équipes chirurgicales de toute la province avaient effectué des milliers d’opérations et de procédures de plus l’an dernier qu’avant la pandémie de COVID-19.

Le ministère indique qu’il y a eu 1873 interventions chirurgicales de plus réalisées au cours de l’exercice 2022-2023 qu’en 2019-2020, et qu’il y a eu 4863 procédures d’endoscopie et de cystoscopie de plus.

En conséquence, la liste d’attente chirurgicale a été réduite de plus de 4000 personnes au cours de la dernière année, pour s’établir maintenant à 20 108, a indiqué un porte-parole de la ministre de la Santé.

La ministre Michelle Thompson a déclaré que la réduction de la liste d’attente pouvait être attribuée à l’amélioration de la programmation des salles d’opération, aux nouveaux lits de soins actifs et à un partenariat élargi avec le «Halifax Vision Centre» pour les chirurgies de la cataracte.

La ministre Thompson ajoute que le nombre de chirurgies ambulatoires de remplacement de la hanche et du genou est passé à 1193 en 2022-23, comparativement à 85 en 2019-2020.

Ces patients sont rentrés chez eux pour récupérer, plutôt que d’être admis à l’hôpital, laissant des lits disponibles pour d’autres, souligne le ministère.

«Nous savons qu’il reste du travail à faire pour raccourcir les listes d’attente chirurgicales, mais nous sommes prêts et disposés à apporter les changements et les investissements nécessaires pour maintenir cet élan», a promis la ministre Thompson.