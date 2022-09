La liste des entités terroristes dépend des agences nationales de sécurité

OTTAWA — Le gouvernement libéral affirme que ce sont les agences nationales de sécurité, et pas les élus, qui ont le pouvoir d’ajouter des groupes iraniens à la liste des entités terroristes du pays.

En 2018, la Chambre des communes avait adopté une motion afin que le Corps des gardiens de la révolution islamique soit officiellement désigné comme groupe terroriste.

Aux États-Unis, le groupe est reconnu comme entité terroriste, mais le Canada n’a sur sa liste qu’une sous-division de cette organisation.

Téhéran a été vivement contesté ces derniers temps pour des atteintes aux droits de la personne, ce qui a poussé les députés conservateurs à faire pression sur les libéraux afin qu’ils ajoutent le Corps des gardiens de la révolution islamique à la liste des entités terroristes.

Or, les députés libéraux rappellent que la modification de cette liste est un processus «minutieux et non partisan qui est mené par les agences nationales de sécurité du Canada».

Questionnée à ce sujet, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, n’a pas voulu préciser pourquoi son gouvernement n’avait jamais concrétisé la volonté de la Chambre, exprimée par la motion adoptée en 2018.