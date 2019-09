La loi pour forcer le retour au travail des juristes de l’État est inconstitutionnelle

MONTRÉAL — La loi spéciale adoptée par le gouvernement québécois pour forcer le retour au travail des avocats et notaires de l’État qui étaient en grève depuis des mois est déclarée inconstitutionnelle.

Elle porte atteinte à la liberté d’association des juristes, un droit protégé à la fois par la Charte canadienne et par la Charte québécoise, a tranché la juge Johanne Brodeur de la Cour supérieure, dans sa décision signée mercredi.

Les quelque 1150 juristes de l’État avaient déclenché une grève en octobre 2016, après de longs mois de négociations infructueuses.

Mais le 27 février 2017, le gouvernement libéral de l’époque a adopté une loi les concernant, forçant leur retour au travail, leur interdisant de faire la grève et prévoyant un mécanisme pour la poursuite des négociations, et, à défaut d’entente, imposant les conditions de travail.

La juge considère que cette loi de 2017 porte grandement atteinte aux droits des juristes. Le droit de grève bénéficie d’une protection constitutionnelle, rappelle la juge en citant des décisions antérieures. Et ici, le gouvernement leur a complètement retiré cette possibilité.

«Les effets bénéfiques de la mesure (loi de 2017) sont réels, mais les effets préjudiciables les outrepassent», écrit-elle dans sa décision de 59 pages.

«Le Tribunal insiste sur le fait qu’il appartient au législateur de déterminer quand et comment il doit intervenir dans un conflit de travail. Le Tribunal fait également preuve de déférence et reconnaît qu’il appartient au législateur d’évaluer le contexte social et l’intérêt public. Les Chartes canadienne et québécoise ne privent pas l’État de son pouvoir législatif, mais le balisent», explique-t-elle.

«Une loi de retour au travail peut et doit respecter les Chartes», souligne la magistrate qui juge que ce n’est pas le cas ici.

En plus de déclarer la loi inconstitutionnelle, la juge tranche qu’elle est «sans effet depuis son adoption» et que son invalidité est rétroactive.

Le syndicat des juristes, LANEQ (Les Avocats et notaires de l’État québécois), avait deux revendications principales dans le cadre des négociations: la reconnaissance de l’indépendance de ses membres, de leur statut professionnel, ainsi que la parité avec les procureurs aux poursuites criminelles et pénales. Il avait proposé un mécanisme d’arbitrage qui lierait les parties et était prêt à laisser tomber son droit de grève en contrepartie, mais le gouvernement avait refusé. Ce dernier affirmait qu’il ne pouvait laisser une tierce partie décider d’une question aussi importante, qui implique aussi des déboursés gouvernementaux.