La mairesse de Montréal Valérie Plante sera à New York pour la semaine sur le climat

MONTRÉAL — La mairesse de Montréal, Valérie Plante, sera à New York à l’occasion de la semaine sur le climat, la Climate Week, qui s’y tient jusqu’à dimanche.

Mme Plante participera, en tant que co-présidente, à une rencontre du comité directeur du réseau C40, qui réunit des villes engagées dans la transition écologique. Les maires de Londres, Paris, Tokyo, Buenos Aires, Nairobi et Dakar y prennent également part.

La mairesse reviendra notamment sur l’engagement de Montréal, une déclaration signée par 61 villes à l’occasion de la COP15 l’an dernier sur la préservation des écosystèmes.

Elle prononcera aussi un discours à la conférence annuelle du Nasdaq, avec pour objectif d’aborder la finance durable, mardi.

Dans le même thème, une table de discussion organisée par Montréal International, Finance Montréal et Investissement Québec International aura lieu. Mme Plante y prendra part avec une dizaine d’organisations.

«On ne parle plus de climat sans parler de finances. Et on ne doit certainement plus parler de finances sans parler du climat. La finance durable sera au cœur de cette mission, qui est une grande opportunité à saisir pour présenter les initiatives montréalaises, s’inspirer des meilleures pratiques et créer de nouveaux partenariats», a souligné la mairesse de Montréal, Valérie Plante, dans un communiqué.

Une annonce économique devrait avoir lieu mercredi, une entreprise annonçant son expansion à Montréal.

Mme Plante sera mercredi de passage au siège des Nations Unies pour une table ronde sur la transition écologique.

Elle ne sera pas la seule politicienne québécoise à New York cette semaine. Le premier ministre du Québec, François Legault, a été invité par le secrétaire général Antonio Guterres à assister à l’Assemblée générale des Nations unies et à participer au premier Sommet sur l’ambition climatique.

Le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, y sera également toute la semaine.

Des discussions auront également lieu entre la mairesse de Montréal et le maire de New York, Eric Adams, afin d’échanger sur des sujets tels que la transition écologique, l’itinérance, le logement, le transport et la sécurité.

Mme Plante sera jeudi au Sommet mondial du Strong Cities Network, présidé par M. Adams. Elle doit prononcer l’allocution de clôture sur le thème «Renforcer la résilience et la cohésion sociale: le rôle des villes pour faire face à la polarisation».