La mairesse de Victoria veut favoriser la relance des restaurants

VICTORIA — La mairesse de Victoria, Lisa Helps, veut donner plus d’espaces aux restaurateurs, propriétaires de pubs et commerçants afin d’assurer une relance de leurs établissements.

Son plan permettrait même à certains commerces d’installer des terrasses qui occuperaient les trottoirs, espaces de stationnement, voire même des rues fermées à la circulation automobile.

Mme Helps a affirmé que le conseil municipal est prêt à approuver rapidement un plan de relance post-COVID-19 qui permettrait d’offrir des repas en plein air, dans un environnement misant sur la distanciation sociale et sécuritaire pour les clients comme les employés.

Les restaurants de la Colombie-Britannique sont restreints à ne servir que des repas pour emporter depuis le mois de mars.

Ian Tostenson, le président de la B.C. Restaurant and Food Services Association, a déclaré que des restaurateurs en difficultés ont besoin d’une aide immédiate afin de se remettre sur pied et que de profiter de cette expansion sur le territoire public leur donnera plus d’espace pour servir leurs clients de façon sécuritaire.

Le conseil municipal de Vancouver se prépare aussi à débattre sur la possibilité d’offrir plus d’espaces aux restaurants. Le maire, Kennedy Stewart, a dit que la ville devait avoir une approche créative afin de donner un coup de pouce à la reprise.

L’organisme Restaurants Canada a présenté les résultats d’un sondage selon lequel sept restaurateurs sur 10 craignent de ne pas avoir suffisamment d’argent pour payer leurs dépenses au cours des trois prochains mois.