La mairesse Valérie Plante ne permettra pas l’implantation de campements supervisés

MONTRÉAL — La mairesse de Montréal, Valérie Plante, ferme la porte à l’idée de campings organisés pour accueillir les itinérants.

La formation politique Québec solidaire propose une forme d’encadrement qui permettrait aux sans logis qui le souhaitent de s’installer dans tentes pour l’été, mais l’idée a été accueillie par une fin de non-recevoir à l’Hôtel de Ville.

«Pour la Ville, la solution ne peut pas passer par des campements organisés. Je sais que c’est le souhait de certains, mais on ne peut pas se le permettre», a tranché Mme Plante jeudi lors d’une conférence de presse sur l’accès au logement pour les personnes en situation d’itinérance.

«Nous allons tout faire pour accompagner et aider les personnes dans le besoin, mais ça ne peut pas passer par des campings organisés comme celui de (la rue) Notre-Dame l’année dernière ou encore celui du boisé Steinberg», a-t-elle affirmé.

Ce dernier campement a été démantelé plus tôt cette semaine.

«Pourquoi on ne veut pas tolérer de campings organisés? C’est pour sortir les gens de la rue et les accompagner vers une solution pérenne», a-t-elle répété plus tard.

Québec doit augmenter le supplément au loyer

Cette solution pérenne passe, selon le président-directeur général de la Mission Bon Accueil, Sam Watts, par un rehaussement des sommes allouées au Programme de supplément au loyer (PSL).

«Un des moyens les plus rapides de résoudre le défi du logement abordable, c’est un outil qui s’appelle le supplément au loyer. Avec le supplément au loyer, nous avons besoin aussi de fonds pour une soutien psychosocial adapté aux besoins de la personne. C’est le gouvernement provincial qui doit vraiment nous donner accès à ces PSL», a-t-il fait valoir, alors qu’il se trouvait aux côtés de la mairesse.

«On serait capables, dans le secteur privé, de conclure des baux avec des propriétaires privés avec un soutien et avec un supplément de loyer. (…) Le supplément au loyer nous donne quelque chose qu’on peut utiliser immédiatement et si c’est pérennisé, ça devient quelque chose qu’on peut utiliser à long terme ou à moyen terme», a-t-il martelé, faisant appel au gouvernement Legault pour qu’il rehausse ce financement, un appel qui a trouvé écho chez Mme Plante.

M. Watts a également beaucoup insisté sur le besoin d’avoir un accompagnement psychosocial pour les personnes ainsi relocalisées, une autre responsabilité provinciale.

«Une personne qui se trouve en situation d’itinérance a besoin d’un logement permanent, un endroit qu’elle peut appeler son foyer, mais elle a besoin également des systèmes de soutien adaptés qui vont l’aider à reconstruire un sens de communauté.»

Mme Plante avait convoqué la presse pour faire état de l’approbation de cinq projets totalisant 96 nouveaux logements qui verront le jour «au début de 2022». Ces projets comprennent la transformation de deux petits hôtels, la rénovation de bâtiments existants et l’installation de bâtiments modulaires.

«J’attends avec impatience le jour où on va dire que l’itinérance chronique n’existe plus à Montréal parce que nous aurons mis en place un processus digne d’accès-logis et d’accès coordonné qui aidera les gens à trouver rapidement les bonnes ressources et les bons services de soutien», a lancé Sam Watts.