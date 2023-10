La Maison-Blanche entamera vendredi le rapatriement des Américains en Israël

WASHINGTON — La Maison-Blanche a annoncé que le gouvernement américain commencerait à organiser des vols d’évacuation pour aider les Américains à quitter Israël, alors que ce pays se prépare à intensifier ses représailles contre les militants du Hamas dans la bande de Gaza.

Les vols d’évacuation devraient commencer vendredi, a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby. Le gouvernement américain organise au moins quatre vols affrétés par jour au départ d’Israël, selon des sources proches du dossier.

Cette annonce intervient alors que la Maison-Blanche confirme que le bilan des décès compte désormais au moins 27 Américains. La guerre a fait au moins 2600 morts des deux côtés depuis que le Hamas a lancé son attaque contre Israël samedi dernier.

Quatorze citoyens américains en Israël sont toujours portés disparus. La Maison-Blanche a déclaré qu’une «poignée» d’Américains figurait parmi les dizaines de personnes prises en otage par le Hamas.

Les responsables américains estiment qu’entre 160 000 et 170 000 Américains se trouvent en Israël, en tant que résidents, touristes ou à tout autre titre. On estime qu’entre 500 et 600 citoyens américains se trouvent à Gaza, y compris des travailleurs humanitaires ou des gens qui rendent visite à des proches. L’Égypte et Israël ont placé toutes les sorties du territoire sous blocus.

Le département d’État a déclaré dans un communiqué qu’il prévoyait de faciliter dans un premier temps le départ hebdomadaire de milliers de citoyens américains d’Israël. La situation globale en matière de sécurité, la disponibilité et la fiabilité des transports commerciaux, ainsi que la demande des citoyens américains, influenceront toutes la durée de cette aide au départ.

Certains transporteurs commerciaux effectuent encore des vols à destination et en provenance de l’aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv, et des routes terrestres sont ouvertes pour quitter Israël. Les responsables de la Maison-Blanche ont toutefois exprimé leur inquiétude quant au fait que ces options pourraient ne pas être atteignables ou abordables pour certains Américains en Israël qui souhaitent partir.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est rendu jeudi en Israël pour rencontrer le premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou et des citoyens israéliens. Il a été rejoint par le représentant spécial adjoint pour les affaires des otages, Steve Gillen, qui restera en Israël pour soutenir les efforts visant à libérer les otages.

M. Blinken a déclaré jeudi que les Américains continueraient de faire pression sur les pays de la région pour obtenir un passage sûr vers et hors de Gaza, ce qui pourrait aider les centaines de civils américains coincés dans l’enclave sous blocus.

Les responsables de la défense israélienne n’ont pas encore ordonné une invasion terrestre du territoire frappé, mais envisagent cette éventualité. L’armée a appelé plus de 300 000 réservistes en préparation.

Pendant ce temps, le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris, qui ont rejoint Air Force 2 en route vers Las Vegas, Nevada, ont rencontré jeudi de hauts responsables de l’administration pour discuter des efforts visant à protéger les États-Unis, y compris les communautés juive, arabe et musulmane, à la suite des attaques du Hamas en Israël.