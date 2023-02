La Maison d’Haïti célèbre ses 50 ans d’action communautaire à Montréal

MONTRÉAL — La Maison d’Haïti célèbre samedi ses 50 ans d’existence au sein de la communauté montréalaise et invite la population à se joindre à sa Journée de célébration tenue pour l’occasion.

Sous le thème «Mémoires vivantes», l’organisme souhaite souligner l’importance de l’histoire, de l’héritage et de l’apport des communautés afro-descendantes – soit près de 320 000 personnes au Québec – à la vie culturelle québécoise et canadienne.

«Mémoires vivantes, c’est 50 ans de mémoire de la population noire à Montréal, et c’est aussi de ne jamais oublier que nous sommes sur les épaules de nos prédécesseurs. (…) Ce ne sont pas des archives enfermées dans une boîte (…) ce que nos ancêtres ont bâti, ça continue de vivre», explique en entrevue Marjorie Villefranche, directrice générale de la Maison depuis 2010.

Quelque 800 personnes sont attendues à la Journée de célébration qui se tiendra à la TOHU, samedi, sous forme d’activités gratuites et ouvertes au public. Un gala reconnaissant les réussites des communautés noires et le Mois de l’histoire des Noirs viendra clore les festivités en soirée.

Le gala vise aussi à rendre hommage «à tous les membres du conseil d’administration depuis 50 ans, aux pionniers qui ont construit la Maison d’Haïti, aux bénévoles et aux employés», précise Mme Villefranche, ainsi qu’aux personnes qui ont bénéficié des services de l’organisme. Des personnalités publiques, notamment l’ancienne gouverneure générale du Canada Michaëlle Jean, la sénatrice Marie-Françoise Mégie et le ministre Christopher Skeete, seront de la partie.

«Ce sont vraiment les grandes retrouvailles. Il y aura les fondateurs de la Maison d’Haïti, qui ont voyagé pour être présents. Ceux qui ont signé le premier papier d’existence de l’organisme vont être là, en plus des anciens présidents et membres du CA, ainsi que des participants du programme jeunesse qui sont aujourd’hui des adultes», énumère la directrice, ajoutant que la journée s’annonçait «émouvante».

Un organisme pour toutes et tous

Fondée en 1973, la Maison d’Haïti œuvre pour la communauté haïtienne et l’action communautaire québécoise, notamment par des services d’alphabétisation, d’intervention, de mobilisation et d’accès au travail.

«On est un organisme d’éducation populaire et citoyenne basé à Montréal, mais on a aussi comme mission l’accueil, l’intégration et l’épanouissement des personnes haïtiennes et immigrantes en général», indique Marjorie Villefranche.

L’organisme coordonne six volets d’activités, soit l’intégration des nouveaux arrivants, les femmes, les familles, la jeunesse, l’éducation des adultes et des enfants ainsi que le Centre des arts (CAMH).

«On touche à tout: je dis souvent qu’on est comme un village, affirme-t-elle en riant. On est multigénérationnels et on offre tous les services.»

Selon un récent communiqué de l’organisme, la Maison d’Haïti a accueilli et soutenu près de 12 000 personnes au cours de la dernière année.

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Meta et La Presse Canadienne pour les nouvelles.