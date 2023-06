La Maison Jean-Lapointe déménagera à l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil

MONTRÉAL — D’ici deux ans, la Maison Jean-Lapointe déménagera ses pénates dans les locaux de l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal, qu’elle a acquis tout récemment.

Ce n’était «qu’une question de temps» avant que l’organisme, qui est venu en aide à 40 000 personnes souffrant d’un problème de dépendance, ne migre vers un lieu où il pourra entreprendre un nouveau chapitre de son existence, a indiqué Anne Elizabeth Lapointe, directrice générale.

«Ça s’est fait assez rapidement, commente-t-elle lors d’un entretien téléphonique avec La Presse Canadienne. Il y a environ un an, les administrateurs ont réalisé que nos locaux actuels allaient être peut-être trop petits pour nos projets et notre vision à long terme.

«Nous avons eu un coup de coeur [pour l’Institut], et tout s’est enchaîné dans les derniers mois jusqu’à ce qu’on finalise l’offre d’achat il y a quelques semaines et qu’on l’annonce officiellement aujourd’hui [jeudi]», ajoute la directrice.

Plus d’espace, plus de services

Selon la fille du défunt artiste et ancien sénateur – il est décédé en novembre dernier -, la nouvelle propriété «a le potentiel de soutenir les projets de croissance» de l’organisation en plus d’offrir des espaces verts, lumineux et rénovés à ses futurs pensionnaires.

Il est en effet question d’accueillir un plus grand nombre de personnes, mais aussi d’enrichir l’offre de services de l’organisme.

«Notre mission s’élargit sur un continuum de services, relève Mme Lapointe. Quand on a commencé, on venait en aide aux personnes avec des problèmes de dépendance à l’alcool. On a élargi à d’autres substances, puis au jeu pathologique, et enfin, on offre des services de prévention.

«On s’est dit qu’en ayant une plus grande maison avec plus de locaux, ça va nous permettre de consolider notre vision du futur et de poursuivre notre développement», renchérit-elle.

Qui plus est, les futurs locaux du boulevard Gouin Est, construits il y a cent ans cette année, seront plus facilement accessibles, notamment grâce au transport collectif.

Outre quelques travaux qui assureront la confidentialité des usagers de la Maison Jean-Lapointe, le bâtiment ne subira pas trop de modifications.

Les actuelles pensionnaires de l’Institut, à savoir les Soeurs du Bon-Conseil, déménageront à compter de septembre à la résidence Les Pionnières, à Saint-Laurent, où vivent déjà les membres de sept autres communautés religieuses. Les bureaux administratifs de la congrégation seront pour leur part relocalisés en fin d’année, indique un communiqué.

Le bâtiment de la rue Normand actuellement occupé par la Maison Jean-Lapointe, qui y est établie depuis plus de 40 ans et propriétaire depuis un peu plus de huit ans, sera pour sa part mis en vente.

«On est très heureux d’avoir pu rester 40 ans dans le Vieux-Montréal, affirme Mme Lapointe. On va profiter de nos derniers moments dans nos locaux.»

———

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière de la Bourse de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.