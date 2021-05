La majorité des travailleurs ne veulent pas retourner au bureau à temps plein

Un nouveau sondage suggère que les Canadiens ne sont pas pressés de retourner au bureau, même si les cas et les décès reliés à la COVID-19 diminuent à travers le pays.

Un sondage réalisé par Léger et l’Association d’études canadiennes a révélé que 82 pour cent des répondants canadiens qui ont travaillé à domicile pendant la pandémie ont trouvé l’expérience positive, et seulement 20 pour cent veulent retourner au bureau chaque jour.

Près de 60 pour cent des personnes interrogées ont déclaré qu’elles préféreraient retourner au bureau à temps partiel ou occasionnellement, tandis que 19 pour cent disent ne jamais vouloir y retourner.

Ces données sont publiées alors que plusieurs provinces commencent à assouplir les règles sanitaires alors que les nouveaux cas de COVID-19 et les hospitalisations continuent de descendre.

La Saskatchewan est entrée dans la première phase de son plan de réouverture dimanche, tandis que le Québec assouplira les restrictions dans huit régions différentes lundi.

Terre-Neuve-et-Labrador, cependant, est allée dans l’autre sens en resserrant les restrictions dans la région de l’Ouest en réponse à une éclosion.

Le sondage Léger a interrogé 1 647 Canadiens et 1 002 Américains entre le 21 et le 23 mai et ne peut se voir attribuer une marge d’erreur parce qu’il a été effectué en ligne.