La maladie de Lyme est en progression au Québec, prévient l’INSPQ

MONTRÉAL — La maladie de Lyme est en progression au Québec, a prévenu lundi l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), qui juge que le risque d’acquisition de la maladie est «significatif» dans plusieurs régions de la province.

«La tique à pattes noires gagne du terrain et elle a plus de chances d’être porteuse de la bactérie responsable de la maladie qu’avant», a lancé l’agence sur Twitter.

Le nombre de cas déclarés et acquis au Québec a bondi d’un peu plus de 100 en 2015 à près de 400 en 2019. La proportion de cas ayant acquis leur infection dans la province est passée d’environ 50 % en 2013 à plus de 70 % depuis 2015.

La maladie de Lyme est causée par la bactérie Borrelia burgdorferi et peut se transmettre par la piqûre de la tique Ixodes scapularis (aussi appelée «tique du chevreuil» ou «tique à pattes noires») infectée.

Cette tique peut être transportée par les oiseaux et donc se trouver dans toutes les régions de la province. L’INSPQ précise toutefois que des populations de tiques porteuses de la maladie sont établies dans le nord et l’ouest de l’Estrie; une grande partie de la Montérégie; le sud-ouest de la région de la Mauricie-et-Centre-du-Québec; et le sud-ouest de l’Outaouais.

À l’échelle de la province, la proportion de tiques positives, qui était estimée à 18 % en 2018, était passée à 24 % en 2019.

Les zones jugées «endémiques» par l’INSPQ, à savoir celles où le risque d’acquisition serait significatif, sont concentrées en Montérégie (56 cas déclarés l’an dernier) et dans l’ouest de l’Estrie (115 cas pour toute la région), particulièrement le long de la frontière entre le Québec et les États-Unis.

Cela concerne notamment des municipalités comme Drummondville, Granby, Bromont, Cowansville, Magog, Lac-Brome, Acton Vale, Boucherville, Châteauguay, Longueuil, Mont-Saint-Hilaire et Saint-Bruno-de-Montarville.

L’INSPQ prévient que le risque d’infection est «présent» dans plusieurs autres secteurs, notamment sur les îles de Montréal et de Laval. Des municipalités comme Québec, Trois-Rivières, Victoriaville, Orford, Sherbrooke, Gatineau, Joliette, Terrebonne et Saint-Jérôme sont aussi touchées.

Le risque d’acquisition est jugé «possible» partout ailleurs dans la province.

Les symptômes de la maladie de Lyme peuvent varier d’une personne à l’autre et apparaissent généralement entre trois et 30 jours après la piqûre d’une tique porteuse de la bactérie.

Le symptôme le plus courant est une rougeur sur la peau qui cause peu ou pas de douleur ni de démangeaison. La rougeur peut être en forme d’anneau ou de cible. Elle est parfois très pâle et elle peut avoir des contours mal délimités. Certaines personnes rapportent aussi de la fatigue, de la fièvre et des courbatures.

Les symptômes pourront s’aggraver si l’infection n’est pas détectée et que la bactérie se propage dans l’organisme. Ces symptômes — comme une paralysie du visage, des palpitations, des douleurs à la poitrine et des étourdissements — pourront apparaître des semaines ou des mois après l’infection.

En présence d’une rougeur d’un diamètre de cinq centimètres ou plus qui persiste depuis au moins 48 heures, on recommande de communiquer avec Info-Santé 811.

Lors d’une randonnée, on conseille de rester dans les sentiers balisés; d’éviter les herbes hautes; d’utiliser un chasse-moustiques; et de porter des vêtements longs et bien ajustés ainsi qu’un chapeau. Au retour, il est important d’inspecter tous les randonneurs ainsi que les animaux de compagnie.

Sur internet:

https://www.inspq.qc.ca/zoonoses/maladie-de-lyme