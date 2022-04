La marine des États-Unis veut désarmer des navires presque neufs

PORTLAND, Maine — La marine des États-Unis, qui recherchait jadis des navires plus petits et plus rapides pour pourchasser les pirates, doit maintenant affronter la Russie et la Chine ― et certains de ses navires les plus récents pourraient être envoyés au rancart.

La U.S. Navy veut désarmer neuf navires de combat en zone littorale de la classe Freedom, des navires de guerre dont la construction a coûté environ 4,5 milliards $ US.

La Navy prétend, dans ses propositions budgétaires, que cela dégagerait 50 millions $ US par navire par année pour financer d’autres priorités. Mais cela réduirait aussi l’ampleur d’une flotte déjà plus petite que celle de la Chine, ce qui pourrait inquiéter certains membres du Congrès.

Le chef des opérations navales, l’amiral Mike Gilday, a défendu cette proposition qui met l’accent sur les armes à longue portée et sur les navires de guerre modernes, et qui laisse de côté les navires mal équipés pour répondre aux menaces actuelles.

«Nous avons besoin d’une force prête, capable et létale plus que nous avons besoin d’une force plus grande qui est moins prête, moins létale et moins capable», a-t-il déclaré lors d’une conférence lundi.

Au total, la Navy veut désarmer 24 navires, dont cinq croiseurs et deux sous-marins de la classe Los Angeles, dans le cadre de mesures de réduction des coûts pour préserver la flotte actuelle et construire des navires modernes.

Il s’agit essentiellement de navires plus anciens. Toutefois, les navires de combat en zone littorale qui sont ciblés ont tout au plus dix ans de service.

Le programme de navires de combat en zone littorale avait été annoncé après les attentats terroristes du 11 septembre 2001. Avec une vitesse de pointe de 80 kilomètres/heure, les navires étaient assez rapides pour rattraper les pirates. Ils étaient aussi très faciles à diriger, même en eau peu profonde, grâce aux jets d’eau orientables qui remplaçaient les hélices.

La versatilité supposée de ces navires a toutefois rapidement été remise en question. Des analystes leur reprochaient aussi leur consommation élevée de carburant. On les jugeait par ailleurs trop légèrement armés et blindés pour survivre à un combat.

Tous les navires de la classe Freedom sont aussi affligés par un problème de propulsion qui serait très coûteux à réparer. La Navy propose de conserver les navires de la classe Independence, dont la coque est en aluminium, alors que la coque de la classe Freedom est faite d’acier.

D’autres analystes croient qu’on crie injustement au gaspillage. Les navires de combat en zone littorale étaient appropriés aux besoins d’hier, disent-ils; ils ne le sont tout simplement pas à ceux d’aujourd’hui.