La marine thaïlandaise recherche 31 marins disparus à la suite d’un naufrage

BANGKOK — Une trentaine de marins étaient toujours portés disparus lundi, plus de 17 heures après le naufrage de leur navire de guerre dans les eaux agitées du golfe de Thaïlande.

La marine thaïlandaise poursuivait ses recherches à l’aide de navires et d’hélicoptères.

Lundi après-midi, 75 marins du HTMS Sukhothai avaient été secourus et 31 manquaient encore à l’appel, a indiqué la marine.

Onze des marins rescapés ont été transportés dans un hôpital. La marine a démenti l’information selon laquelle un décès avait été confirmé. Il s’agit plutôt d’un décès lié à un accident impliquant un autre bateau.

Un des survivants de l’équipage interrogé par la télévision thaïlandaise PBS a raconté qu’il avait dû flotter dans la mer pendant trois heures avant d’être secouru. Le navire a été secoué par des vagues de 3 mètres de haut alors qu’il coulait dimanche soir, compliquant les efforts de sauvetage, a relaté le marin.

En raison des vents violents, de l’eau s’est infiltré dans le HTMS Sukhothai et a désactivé son système électrique rendant difficile le contrôle du navire. La marine a dépêché trois frégates et deux hélicoptères avec des dispositifs de pompage mobiles pour tenter d’évacuer l’eau du navire, mais n’a pas pu le faire à cause des vents violents.

La perte de puissance a permis à plus d’eau de mer de pénétrer dans le navire, le faisant incliner et couler.

Le navire de guerre était en patrouille à 32 kilomètres du quai du district de Bangsaphan dans la province de Prachuap Khiri Khan.

Un porte-parole de la marine a mentionné que le navire effectuait une patrouille régulière pour aider les bateaux de pêche ayant besoin d’aide.

Le service météorologique thaïlandais avait transmis un avis quelques heures seulement avant l’accident, indiquant que les vagues dans le golfe de Thaïlande devraient atteindre 2 à 4 mètres de haut avec des orages. Il a conseillé que tous les navires « procèdent avec prudence » et a averti les petites embarcations de ne pas prendre la mer avant mardi.

Les hautes vagues qui ont causé le naufrage se sont atténuées depuis dimanche soir, mais, selon les autorités, elles étaient encore suffisamment hautes pour mettre en danger les petits bateaux.

Le Sukhothai a été construit à Tacoma, dans l’État de Washington, et mis en service en 1987. Avec une longueur de 76,8 mètres, il est de taille moyenne pour une corvette, un type de navire armé qui est généralement utilisé pour patrouiller près des eaux du large.