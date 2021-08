La Mauricie met des mesures en place pour contrer la hausse des cas de COVID-19

MONTRÉAL — La Mauricie sort l’artillerie lourde après que 98 nouveaux cas de COVID-19 ont été déclarés dans les quatre derniers jours, ont annoncé le ministre responsable de la région, Jean Boulet, et le président-directeur général adjoint du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, Gilles Hudon, en conférence de presse virtuelle mardi.

Une «clinique mobile de vaccination sera disponible sur la rue des Forges» de Trois-Rivières, de mercredi à samedi, a déclaré M. Hudon. Il a aussi indiqué être «en recherche de locaux» pour un nouveau centre de dépistage à proximité.

De plus, des équipes composées de professionnels de la santé et sécurité au travail vont «sillonner le centre-ville, aller dans les restaurants et les bars pour sensibiliser les gens à l’importance des mesures sanitaires», alors que des équipes d’intervenants psychosociaux inciteront la population à aller se faire vacciner et dépister.

Le ministre Boulet a ajouté que le gouvernement est «prêt à déployer un passeport vaccinal si jamais la situation se détériore», même si cette éventualité reste pour le moment «hypothétique».

«La population est appelée également à réagir très vite en collaborant de manière exemplaire avec les autorités de santé publique», a-t-il insisté. Avec seulement «quelques milliers de personnes à vacciner sur le territoire» pour atteindre la cible de 75 % du gouvernement, il a soutenu que «toutes les chances sont de notre côté» pour tuer l’éclosion dans l’oeuf.

«La situation est préoccupante, mais toujours sous contrôle», a jugé M. Hudon. Il a insisté sur l’importance de «mettre le couvert sur la marmite pour éradiquer le foyer d’éclosion de Trois-Rivières» avant que le nombre d’infections ne dérape. «Personne ne veut revivre ce qu’on a vécu» l’année dernière, a-t-il ajouté.

Il a rappelé que, la vaccination, «c’est la chose la plus importante à faire pour l’immunité collective».

Surtout le variant Alpha, surtout des jeunes

La médecin-conseil à la Direction régionale de la santé publique, la Dre Danièle Samson, aussi présente à la conférence de presse, a indiqué que le variant le plus fréquemment en cause dans les éclosions de Mauricie est l’Alpha, apparu pour la première fois en Grande-Bretagne.

Elle a ajouté que les principaux vecteurs de propagation en Mauricie sont les jeunes de 18 à 29 ans non vaccinés ou n’ayant reçu qu’une seule dose. «Les événements qui causent l’augmentation des cas, présentement, c’est vraiment des partys entre amis, certaines réunions familiales et la fréquentation des bars», a-t-elle souligné.

D’après les données de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), ce n’était que 48 % des jeunes de cette tranche d’âge qui étaient entièrement vaccinés en date de lundi, contre 68,6 % de la population totale.

En perspective

En date de lundi, l’INSPQ recensait 150 cas actifs de COVID-19 dans la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Bien que ce chiffre puisse paraître peu élevé, il a cependant plus que triplé depuis le 42 de la semaine dernière. Encore une semaine plus tôt, et il n’y en avait que 7.

La ville de Trois-Rivières est aux prises avec une éclosion de COVID-19 qui ne cesse de croître. Présentement, il s’agit de la zone du Québec la plus touchée par la pandémie, alors que l’on compte environ 67 cas actifs sur 100 000 habitants. À titre de comparaison, ce taux n’est que de 37 pour Laval, et de 22 pour le Grand Montréal.

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.