La Méditerranée est touchée par une deuxième canicule en deux semaines

MILAN — Les autorités ont averti les résidents et les touristes des destinations méditerranéennes de rester à l’intérieur alors qu’une deuxième vague de chaleur en autant de semaines frappe la région et que la Grèce, l’Espagne et la Suisse luttent contre des incendies de forêt.

En Italie, les équipes de la Croix-Rouge ont contrôlé les personnes âgées par téléphone, tandis qu’au Portugal, elles ont utilisé les médias sociaux pour avertir les gens de ne pas laisser d’animaux ou d’enfants dans des voitures en stationnement. En Grèce, des bénévoles ont distribué de l’eau potable, tandis qu’en Espagne, ils ont rappelé à la population qu’elle devait se protéger contre l’inhalation de la fumée des incendies.

Plusieurs pays du sud de l’Europe sont en proie à une nouvelle vague de chaleur, amplifiée par le changement climatique, qui devrait persister pendant plusieurs jours. L’agence météorologique des Nations unies a déclaré que les températures en Europe pourraient même battre le record de 48,8 degrés Celsius établi en Sicile il y a deux ans, alors que l’on craint de plus en plus que la chaleur ne provoque un pic de décès.

«Les vagues de chaleur sont des tueurs invisibles, a prévenu Panu Saaristo, chef d’équipe de l’unité de santé d’urgence de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, lors d’une réunion d’information à Genève. Chaque été en Europe, nous connaissons des températures de plus en plus chaudes pendant des périodes de plus en plus longues.»

Des records de chaleur sont battus partout dans le monde, et les scientifiques affirment qu’il y a de fortes chances que 2023 soit l’année la plus chaude jamais enregistrée, les mesures remontant au milieu du XIXe siècle.

Le mois de juin a connu la température moyenne mondiale la plus élevée, selon le service européen Copernicus Climate Change, et l’Organisation météorologique mondiale des Nations unies a prédit qu’un certain nombre de records de chaleur allaient tomber cet été. L’organisation mondiale a déclaré que les températures de surface de la mer sans précédent et les faibles niveaux de glace de mer dans l’Arctique étaient en grande partie responsables de cette situation.

Le changement climatique causé par l’homme, qui résulte de la combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel, rend la planète plus chaude et est amplifié par le phénomène climatique El Niño, qui se produit naturellement. Mais le phénomène El Niño actuel n’a commencé qu’il y a quelques mois, il est encore faible à modéré et ne devrait pas atteindre son apogée avant l’hiver.

Les températures supérieures à 40 degrés Celsius devraient persister non seulement en Méditerranée, mais aussi en Amérique du Nord, en Asie et en Afrique du Nord.

En Italie, les autorités sanitaires ont mis en garde contre des températures extrêmes dans 20 villes (23 mercredi), de Bolzano (nord) à Palerme (sud).

En Grèce, où une deuxième vague de chaleur est attendue jeudi, trois grands incendies de forêt brûlaient à l’extérieur d’Athènes pour la deuxième journée. Des milliers de personnes évacuées des zones côtières au sud de la capitale sont rentrées chez elles mardi lorsque le feu a finalement reculé après qu’elles aient passé la nuit sur les plages, dans les hôtels et dans les installations publiques.

La semaine dernière, les autorités ont modifié les horaires de travail et ordonné la fermeture de l’Acropole et d’autres sites antiques l’après-midi pour permettre aux travailleurs de faire face à la forte chaleur. Des températures atteignant 44°C sont attendues dans certaines parties du centre et du sud de la Grèce d’ici la fin de la semaine.

La majeure partie de l’Espagne est en état d’alerte pour des températures élevées à extrêmes. Les prévisions annoncent des températures maximales de 43°C dans les régions situées le long de l’Èbre dans le nord-est et sur l’île de Majorque. L’Espagne est également confrontée à une sécheresse prolongée qui accroît les risques d’incendies de forêt.

Quelque 400 pompiers, assistés de neuf bombardiers à eau, se sont efforcés d’éteindre un incendie de forêt qui brûlait pour la quatrième journée consécutive à La Palma, dans les îles Canaries. Les autorités ont déclaré qu’un périmètre avait été établi autour du feu, mais qu’il était toujours actif.

En Suisse, quelque 150 pompiers, policiers, militaires et autres équipes d’urgence appuyés par des hélicoptères se sont déployés mardi pour lutter contre un incendie de forêt qui a embrasé un flanc de montagne dans le sud-ouest de la région du Valais, évacuant les habitants de quatre villages et hameaux de la région.

Dans un rapport publié lundi, l’agence météorologique des Nations unies a indiqué qu’un comité d’experts avait vérifié l’exactitude du record de 48,8 degrés Celsius établi le 11 août 2021 en Sicile. Le rapport complet n’a pas encore été publié.

Le précédent record vérifié de 48 degrés Celsius avait été établi à Athènes le 10 juillet 1977.

«Il ne s’agit pas de systèmes météorologiques normaux du passé. Ils sont la conséquence du changement climatique, a souligné John Nairn, conseiller principal en matière de chaleur extrême auprès de l’OMM. Il s’agit d’un réchauffement planétaire qui va se poursuivre pendant un certain temps.»

M. Nairn a constaté que le nombre de vagues de chaleur simultanées a été multiplié par six depuis les années 1980, «et la ligne de tendance ne change pas».

Viva la siesta

Par ailleurs, le chef d’une association représentant les responsables de la santé publique allemande estime que les Allemands devraient s’inspirer de la tradition de la sieste dans le sud de l’Europe pour soutenir les travailleurs pendant les fréquentes périodes de chaleur que connaît le pays.

Le ministre allemand de la Santé a réagi positivement à cette suggestion mardi, mais a déclaré que les entreprises et les employés devraient décider de l’adopter ou non.

Bien que l’Allemagne ait évité les températures qui ont frappé le sud de l’Europe cette semaine, elle a parfois été frappée par des températures avoisinant les 30 degrés Celsius cet été. La température la plus élevée depuis le début de l’année, 38,8 degrés Celsius, a été enregistrée en Bavière samedi. Depuis, la chaleur est retombée.

Néanmoins, les températures élevées de cet été ont été suffisantes pour inciter le directeur de l’association BVOeGD, qui représente les responsables de la santé publique dans toute l’Allemagne, à proposer que le pays revoie ses habitudes de travail pendant les vagues de chaleur.

«Nous devrions nous orienter, lorsqu’il fait chaud, vers les méthodes de travail des pays du sud. Se lever tôt, travailler de manière productive le matin et faire une sieste à midi est un concept que nous devrions adopter pendant les mois d’été», a déclaré Johannes Niessen au groupe de presse RND dans des commentaires publiés mardi.

«Les gens ne sont pas aussi efficaces par forte chaleur qu’ils le sont autrement, a-t-il ajouté. En outre, un mauvais sommeil en l’absence de refroidissement nocturne entraîne des problèmes de concentration.»

L’Allemagne n’a pas de tradition de pauses prolongées dans l’après-midi comme c’est le cas, par exemple, en Espagne.

Le ministre de la Santé, Karl Lauterbach, a lancé sur Twitter que «la sieste en pleine chaleur n’est certainement pas une mauvaise suggestion», mais il a indiqué que le gouvernement n’avait pas l’intention de s’impliquer dans cette question.

«Les employeurs et les employés doivent négocier eux-mêmes sur ce point, a-t-il écrit. La sieste a certainement un sens médical pour de nombreuses professions.»