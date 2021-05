La menace d’extrémistes violents plus présente aux États-Unis avec la levée des restrictions

WASHINGTON — Une alerte nationale au terrorisme diffusée vendredi aux États-Unis prévient que des extrémistes violents pourraient profiter de l’assouplissement des restrictions en matière de pandémie pour mener des attaques.

L’alerte ne cite aucune menace spécifique. Mais elle met en garde contre le danger potentiel d’un mélange de plus en plus complexe et instable qui comprend des terroristes intérieurs inspirés par divers griefs, la haine raciale ou ethnique et les influences de l’étranger.

Ces menaces ont été exacerbées par la COVID-19, qui a engendré des théories du complot et a aggravé la colère contre le gouvernement dans certains quartiers suite à la mise sur pause de plusieurs pans de l’économie. À mesure que les conditions virales s’améliorent, l’alerte indique que de nouveaux dangers se profilent.

«Les extrémistes violents peuvent chercher à exploiter l’assouplissement des restrictions liées à la COVID-19 à travers les États-Unis pour mener des attaques contre un plus large éventail de cibles alors qu’auparavant, les capacités publiques limitaient les possibilités d’attaques mortelles», indique le bulletin.

Sans nommer de cibles potentielles spécifiques, il souligne que, historiquement, les extrémistes motivés par la haine raciale et ethnique ont pris pour cible les institutions religieuses et les lieux de travail ou les rassemblements denses.

Le bulletin du système national d’alerte sur le terrorisme diffusé par le département de la Sécurité intérieure est une extension de celui publié plus tôt cette année à la suite de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole des États-Unis. Cette alerte devait expirer samedi.

Cela reflète un sentiment d’anxiété à l’égard des extrémistes intérieurs, en particulier ceux motivés par la haine raciale et ethnique, qui a pris ancrage depuis des mois, même sous l’administration précédente, avec des avertissements répétés des départements de la Sécurité intérieure et de la Justice.

L’inquiétude suscitée par les extrémistes intérieurs a dans une certaine mesure éclipsé l’attention portée aux organisations terroristes étrangères comme Al-Qaïda et Daech, bien que l’alerte prévienne que les deux groupes tentent toujours d’inspirer des attaques locales.

À ce mélange s’ajoutent des adversaires tels que la Russie, la Chine et l’Iran, qui, selon l’alerte, amplifient les théories du complot sur les origines de la COVID-19 et appellent à la violence contre les personnes d’origine asiatique.

«Le paysage des menaces liées au terrorisme d’aujourd’hui est plus complexe, plus dynamique et plus diversifié qu’il ne l’était il y a plusieurs années», a déclaré le secrétaire du département de la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, lors de la publication du nouveau bulletin.

M. Mayorkas et le procureur général Merrick Garland ont affirmé devant un comité sénatorial cette semaine que «les extrémistes violents à motivation raciale ou ethnique» représentent actuellement la plus grande menace intérieure pour le pays.

La Sécurité intérieure et le FBI fournissent des conseils et d’autres formes d’aide aux organismes d’application de la loi étatiques et locaux pour faire face à la menace.

Le département de la Sécurité intérieure a également créé une nouvelle branche du terrorisme national au sein de son bureau de renseignement et d’analyse et a ordonné aux gouvernements des États et locaux d’utiliser 7,5% des subventions annuelles versées par l’agence pour faire face à la menace.