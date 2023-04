La menace d’incendies de forêt s’accroît en Floride

ST. PETERSBURG, Fla. — La menace d’incendies de forêt s’accroîtra en Floride au cours des prochaines semaines, car plus de la moitié de l’État connaît des conditions de sécheresse qui vont de sévères à extrêmes et qui devraient persister jusqu’à la reprise de la saison des pluies vers la mi-mai, ont prévenu jeudi des responsables de l’État et du gouvernement fédéral.

Le Centre de prévision climatique du Service météorologique national a indiqué jeudi que 55 % de la Floride se trouve dans la catégorie des sécheresses sévères à extrêmes, la majeure partie du reste de l’État étant classée comme «anormalement sèche». Les conditions les plus sèches se trouvent dans le sud-ouest de la Floride, la même région qui a été frappée par l’ouragan Ian en septembre.

«Lorsque vous regardez la carte de la sécheresse de l’État de Floride, vous constatez que les conditions sont très sèches dans tout l’État, a déclaré le commissaire à l’agriculture Wilton Simpson, dont l’agence comprend le Service des forêts de Floride. Nous avons déjà eu de nombreux incendies.»

En effet, depuis le 1er janvier, plus d’un millier incendies de forêt en Floride ont incinéré plus de 133 kilomètres carrés, selon les statistiques de l’État. Aucune évacuation, aucun blessé ni aucun dégât majeur n’ont été signalés jusqu’à présent, mais la situation pourrait rapidement changer, car les températures d’avril augmentent sans les fréquentes tempêtes de pluie qui surviennent en été.

Selon les chiffres du secrétariat de l’Agriculture, les précipitations totales enregistrées depuis le début de l’année sont bien inférieures à la normale dans la majeure partie de la Floride. Alors que le changement climatique fait grimper les températures dans le monde entier, en Floride, pour le seul mois de février, 82 % des comtés ont connu des températures supérieures aux niveaux habituels du XXe siècle, ce qui a affecté environ 19,5 millions de personnes.

L’année dernière, plus de 1100 personnes ont été évacuées lors de gigantesques incendies de forêt dans le Panhandle de la Floride, en grande partie à cause du bois mort et des débris forestiers laissés par l’ouragan Michael sur sa trajectoire de destruction en 2018. Les autorités avaient alors estimé que Michael, un ouragan de catégorie 5, avait laissé derrière lui 72 millions de tonnes d’arbres tombés dans la région de Panama City.

Deux ans auparavant, 1000 autres maisons avaient été évacuées et certaines détruites par une autre série d’incendies dans une autre partie de la Panhandle.

En effet, depuis le 1er janvier, plus d’un millier d’ncendies de forêt en Floride ont incinéré plus de 133 kilomètres carrés, selon les statistiques de l’État. Aucune évacuation, aucun blessé ni aucun dégât majeur n’ont été signalés jusqu’à présent, mais la situation pourrait rapidement changer, car les températures d’avril augmentent sans les fréquentes tempêtes de pluie qui surviennent en été.

«Plus on va vers le sud, plus c’est sec, a résumé Rick Dolan, le chef du service forestier de la Floride. On s’attend à ce que l’activité des feux de forêt augmente dans l’État.»

Bien que la foudre soit souvent à l’origine des incendies de forêt, M. Simpson a expliqué que les incendies criminels et les personnes qui perdent le contrôle des feux de jardin ou des feux de ferme représentent un plus grand danger. Le service forestier de l’État compte environ 1200 employés, dont la moitié est certifiée pour lutter contre les incendies.

«La plupart des personnes qui déclenchent ces incendies ne le font pas intentionnellement, a-t-il dit. C’est à cette période de l’année que nous sommes le plus inquiets.»