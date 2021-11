La menace terroriste est rehaussée d’un cran au R.-U. depuis l’explosion dans un taxi

LONDRES — Le gouvernement britannique a rehaussé lundi le niveau d’«alerte terrorisme» pour le faire passer à «grave», ce qui signifie qu’une attaque est très probable. Cette décision fait suite à l’explosion d’un taxi devant un hôpital de Liverpool, qui a fait un mort, en ce «dimanche du Souvenir» au Royaume-Uni.

Russ Jackson, chef de la police antiterroriste dans le nord-ouest de l’Angleterre, a déclaré que l’explosion de dimanche près de l’hôpital pour femmes de Liverpool avait été causée par «le déclenchement d’un engin explosif» introduit par un passager du taxi. Le passager est décédé dans l’explosion et l’incendie qui a suivi, et le chauffeur de taxi a été blessé. La police enquêtait sur le mobile de l’explosion et l’éventuelle participation de complices.

La ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a déclaré aux journalistes que le niveau d’alerte avait été rehaussé à cause de ce deuxième acte terroriste en l’espace d’un mois.

Trois hommes dans la vingtaine ont été arrêtés dimanche, à Liverpool, en vertu de la loi sur le terrorisme, et un quatrième a été arrêté lundi. Les quatre hommes seraient des «associés» du passager mort dans le taxi, a indiqué la police.

Le premier ministre, Boris Johnson, devait présider lundi une réunion du comité de crise «COBRA» du gouvernement, en réponse à l’explosion.

Des conjectures sur le mobile ont été alimentées par le moment choisi – juste avant 11 h le «dimanche du Souvenir», moment où les gens à travers la Grande-Bretagne organisent des cérémonies à la mémoire des personnes tuées dans les guerres.

Le chef Jackson a indiqué en point de presse que compte tenu de toutes les circonstances, l’explosion a été déclarée un acte terroriste, même si le mobile n’est pas encore compris. Il a précisé que le passager était monté dans le taxi 10 minutes plus tôt et avait demandé à être emmené à l’hôpital où l’explosion s’est produite. Le chauffeur du taxi a réussi à s’échapper et il a été soigné à l’hôpital avant d’obtenir son congé.

La mairesse de Liverpool, Joanne Anderson, a indiqué que le chauffeur avait verrouillé les portes de son taxi pour que le passager ne puisse pas sortir. La police n’a pas confirmé ce récit. «Le chauffeur de taxi, grâce à son geste héroïque, a réussi à empêcher ce qui aurait pu être une tragédie absolument terrible à l’hôpital», a déclaré Mme Anderson à la BBC.

Le premier ministre Johnson a également déclaré que le chauffeur semblait s’être comporté «avec une présence d’esprit et une bravoure incroyables».

Jusqu’à l’annonce de lundi, le niveau officiel de menace terroriste en Grande-Bretagne était «substantiel», l’échelon intermédiaire sur une échelle de cinq, ce qui signifie qu’une attaque est «probable».