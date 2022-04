La militante pour l’aide médicale à mourir, Nicole Gladu, est décédée

MONTRÉAL — Nicole Gladu, la Québécoise qui s’est longtemps battue pour son droit à l’aide médicale à mourir, s’est éteinte dimanche.

En 2019, la Cour supérieure du Québec avait donné raison à Mme Gladu, survivante de la polio et atteinte du syndrome post-poliomyélite, pour obtenir l’aide médicale à mourir (AMM). Jean Truchon, atteint de triparalysie et décédé en 2020, avait également été du combat.

Plusieurs des proches de Mme Gladu, dont ses amis Gaétan Lavoie et Micheline Raymond, ont confirmé sa mort à La Presse et Radio-Canada, jeudi.

Selon l’avis de décès, elle est décédée au CHUM, dimanche, de causes naturelles. Elle ne s’était finalement pas prévalue de l’aide médicale à mourir pour laquelle elle s’est battue.

« Je veux saluer le courage et la détermination de Nicole Gladu. Elle a fait réfléchir tout le pays sur ce que signifiait la souffrance et la dignité. Mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches »’, a écrit sur Twitter le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, jeudi soir.

Mme Gladu et M. Truchon ont lutté pour abroger le critère de prévisibilité de la mort, qui était auparavant un critère pour obtenir l’AMM, et ce, même s’ils étaient souffrants.