La ministre Anand rejette les inquiétudes concernant les contrats à McKinsey

OTTAWA — La ministre de la Défense, Anita Anand, a affirmé que les contrats de son ministère avec la firme McKinsey ne présentaient aucun risque pour la sécurité.

Mme Anand a déclaré lundi après-midi devant une commission parlementaire que le ministère de la Défense avait signé des contrats d’environ 30 millions $ avec la firme de consultants.

Elle a toutefois précisé que ces contrats visaient à aider les responsables de la défense et de l’armée à résoudre les problèmes de ressources humaines et de gestion des données, et qu’ils ne portaient pas sur des «secrets d’État».

La firme McKinsey a été critiquée l’année dernière pour avoir travaillé avec l’armée américaine alors qu’elle était également sous contrat avec la Russie et la Chine.

Ses contrats au Canada ont été passés au crible au milieu des révélations selon lesquelles son travail s’est rapidement étendu depuis l’arrivée au pouvoir du gouvernement libéral du premier ministre Justin Trudeau en 2015.

La ministre Anand soutient que McKinsey a aidé l’armée canadienne dans ses efforts de changement de culture, ce qui comprenait l’organisation et la rédaction de rapports sur les récentes consultations avec les membres des Forces armées.