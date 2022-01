La ministre Bibeau croit que l’Î.-P.-É. expédiera bientôt ses patates à Porto Rico

FREDERICTON — La ministre fédérale de l’Agriculture a bon espoir que les États-Unis approuveront d’ici une semaine ou deux la reprise des expéditions de pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard vers le marché clé de Porto Rico.

Marie-Claude Bibeau et un député de la province, Lawrence MacAulay, ont rencontré jeudi des responsables américains à Washington pour discuter de l’interdiction imposée en novembre par le Canada sur les exportations de pommes de terre, à la suite de la découverte de galle verruqueuse dans deux champs de l’Île-du-Prince-Édouard.

Ce champignon se propage par le mouvement des pommes de terre infectées, du sol et de la machinerie agricole. Ce parasite ne représente aucun danger pour la santé humaine, mais il défigure les pommes de terre et il peut réduire considérablement le rendement des récoltes.

En entrevue vendredi, la ministre Bibeau a déclaré que les responsables américains avaient accepté d’examiner les mesures d’atténuation mises en place par le Canada. Ils auraient aussi accepté de prendre, d’ici une à deux semaines, une décision sur les expéditions de pommes de terre de table vers Porto Rico – où l’on ne cultive pas la patate. Washington pourrait ensuite prendre une décision sur les expéditions vers le continent.

Porto Rico achète habituellement 80 à 85 % de ses pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard, ce qui représente environ le quart des exportations de la province vers les États-Unis.

Mme Bibeau est convaincue que les responsables américains conviendront que les pommes de terre de table de l’Île-du-Prince-Édouard – utilisées pour la nourriture et non pour la plantation – ne présentent aucun risque.

«Ces pommes de terre proviennent de champs qui n’ont jamais connu la gale verruqueuse. Ensuite, les pommes de terre sont lavées, brossées, classées, inspectées visuellement, puis sont traitées avec un inhibiteur de germination», a-t-elle expliqué.

Séparer les deux types de pommes de terre

À l’origine, le département américain de l’Agriculture et son Service d’inspection sanitaire des animaux et des plantes (APHIS) devaient mener une enquête approfondie sur toutes les pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard — de table et de semence —, un processus qui, selon certains responsables, pourrait durer jusqu’en 2023.

Or, la ministre Bibeau a déclaré que son homologue américain, Tom Vilsack, avait ordonné à ces agences de s’occuper d’abord des pommes de terre de table. «Le fait d’avoir le chef de l’APHIS autour de la table (jeudi) signifie, je pense, qu’ils étaient en mode solution», a estimé Mme Bibeau.

La ministre a toutefois admis que l’enquête sur les pommes de terre de semence prendra plus de temps et impliquera l’examen d’environ 35 000 échantillons de sol.

Ottawa avait lui-même interdit les expéditions aux États-Unis de pommes de terre fraîches de l’île le 22 novembre. À l’époque, Mme Bibeau avait expliqué que si le Canada ne l’avait pas fait volontairement, les Américains auraient imposé l’interdiction. Par la suite, les États-Unis ont décidé de bloquer les importations jusqu’à ce que le Canada fournisse les données techniques démontrant que les pommes de terre sont sans danger.

Aux banques alimentaires

Greg Donald, directeur général de l’Agence de la pomme de terre de l’Île, affirme que l’interdiction, qui en est à sa dixième semaine, a coûté jusqu’ici environ 25 millions $ aux producteurs.

M. Donald soutient que jusqu’à présent, les producteurs n’ont pas dû détruire les pommes de terre entreposées. Au lieu de cela, ils ont cherché de nouveaux marchés et envoient des pommes de terre aux banques alimentaires à travers le pays, grâce à une aide fédérale.

Environ 300 camions devraient quitter l’île, chacun chargé de plus de 27 tonnes de pommes de terre, indique l’agence.

Le financement fédéral couvre le coût d’achat et de transport, mais selon l’Agence de la pomme de terre de l’île, le prix payé aux agriculteurs est inférieur à la valeur marchande.