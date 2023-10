La ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly de passage en Israël et Jordanie

MONTRÉAL — Alors que le conflit s’enlise entre Israël et la bande de Gaza, la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly sera de passage dans les prochains jours en Israël, en Jordanie et en Grèce, où les avions des ressortissants canadiens font escale avant leur retour au pays.

Le bureau de la ministre a annoncé que Mme Joly entamait vendredi ce voyage, qui se durera jusqu’à dimanche. On ne précise toutefois pas dans quel ordre elle visitera les pays.

Le communiqué indique que la ministre profitera de ce voyage pour rappeler «le soutien du Canada à Israël et à son droit de se défendre conformément au droit international».

Il souligne toutefois que la ministre «réitérera l’importance pour toutes les parties de respecter le droit humanitaire international, y compris le passage rapide et sans entrave de l’aide humanitaire, ainsi que la protection des civils israéliens et palestiniens».

Mme Joly doit d’ailleurs s’entretenir avec ses homologues d’Israël et de la Jordanie.

«Ma priorité est de rencontrer mes partenaires et d’observer directement l’évolution de la situation sur le terrain afin que le Canada puisse fournir l’aide la plus nécessaire en cette période critique», a déclaré Mme Joly dans le communiqué.

Une attaque du Hamas a tué, samedi, plus de 1300 personnes en Israël, dont 247 soldats – un bilan inédit en Israël depuis des décennies – et les bombardements israéliens qui ont suivi ont tué plus de 1530 personnes à Gaza, selon les autorités des deux camps.

Le Canada a déployé des vols d’évacuation pour ramener au pays les Canadiens qui sont dans la région. Deux vols ont quitté Tel-Aviv jeudi, et d’autres sont prévus vendredi.