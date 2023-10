La ministre Freeland annonce des mesures pour réduire le coût des services bancaires

OTTAWA — La ministre des Finances, Chrystia Freeland, a annoncé mardi plusieurs mesures prises par le gouvernement fédéral pour rendre les services bancaires plus abordables, ce qui fait suite, en partie, aux engagements pris dans son budget du printemps.

Mme Freeland dit qu’elle a demandé à l’Agence de la consommation en matière financière du Canada de travailler à faire en sorte que davantage de comptes bancaires sans frais et à faible coût soient accessibles aux Canadiens.

Finances Canada a également pour tâche d’examiner la réduction des frais bancaires, tels que les frais en cas de chèque sans provision.

Et la ministre des Finances a désigné l’Ombudsman des services bancaires et d’investissement comme organisme indépendant, à but non lucratif et externe pour être responsable des plaintes contre le secteur bancaire, donnant suite à une promesse budgétaire.

Alors que de nombreux Canadiens font face à une hausse des coûts hypothécaires en raison des taux d’intérêt élevés, Mme Freeland a réitéré que les Canadiens avaient droit à de la flexibilité et des options de la part de leurs banques, comme le soulignent les nouvelles lignes directrices hypothécaires annoncées dans le budget du printemps.

Le gouvernement fédéral invite régulièrement ses ministres à faire des annonces hebdomadaires dans le cadre d’une volonté de progresser sur les questions d’accessibilité financière.