La ministre Geneviève Guilbault s’attaque aux cônes orange inutiles

MONTRÉAL — La ministre des Transports du Québec a présenté lundi matin différentes mesures pour diminuer les répercussions des chantiers sur le réseau métropolitain.

Geneviève Guilbault a profité de son passage au Forum stratégique sur les infrastructures de transport, organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, pour présenter une série de mesures en matière de signalisation routière.

Dès le mois de juin, «les cônes orange actuels seront remplacés par d’autres modèles plus compacts et mieux adaptés aux milieux restreints et urbains».

La ministre a aussi indiqué que «qu’au-delà de 72 heures d’inactivité, on va ramasser les cônes» et «on a déterminé que c’était le délai réaliste pour qu’il y ait un effet positif sur la qualité de vie».

Geneviève Guilbault a indiqué que son ministère «avait fait le ménage» dans les dernières semaines à Montréal et ramassé une centaine de cônes.

«La majorité de ces cônes ne nous appartiennent pas, alors s’il y en a qui cherchent leurs cônes…», a dit avec humour la ministre devant des centaines de participants du milieu des affaires et de l’industrie du transport réunis au Fairmont Le Reine Elizabeth.

La ministre a confié que les reportages sur la surabondance de cônes orange dans la métropole et les messages provenant de citoyens ne sont pas étrangers à la décision de son ministère de faire «le ménage» dans la ville.

Le recours à des glissières métalliques au lieu de cônes orange «pour séparer les zones de chantiers des passages pour piétons» sera également évalué.

Selon le ministère des Transports, on estime que ces glissières permettront de réduire le nombre de cônes aux abords des chantiers, sans compromettre la sécurité des piétons.

«Un grand ménage s’impose sur nos chantiers montréalais! Nous sommes en mode solution pour offrir aux Montréalais et aux touristes une mobilité plus fluide et plus efficace dans la région métropolitaine», a indiqué la ministre Guilbeault.

Le ministère des Transports promet également de travailler en collaboration avec la Ville de Montréal pour «revoir l’habillage des chantiers dans le centre-ville et les zones touristiques».

Le ministère veut ainsi «rendre les lieux visuellement plus agréables pendant la période des travaux».

La mairesse Valérie Plante a déclaré accueillir «très positivement les mesures concrètes annoncées» par la ministre Guilbault.

Elle a ajouté que son administration est «déterminée à limiter les irritants liés aux chantiers et ces mesures contribueront à atteindre cet objectif» et «qu’au cours des prochains mois, d’autres améliorations issues du sommet sur les chantiers seront annoncées, et profiteront à l’ensemble de la population et aux visiteurs».

Une cellule d’innovation sera créée dans le comité Mobilité Montréal, afin d’évaluer et de recenser «les meilleures pratiques» ailleurs dans le monde, pour atténuer les répercussions des chantiers sur la circulation.