La ministre Guilbault veut des gestes d’Ottawa pour lutter contre les armes à feu

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, invite Ottawa à prendre ses responsabilités dans la lutte contre la violence par armes à feu, à la suite du meurtre d’un adolescent dimanche soir à Montréal.

«Il n’y a pas de solutions miracles. Il faut travailler sur tous les fronts et surtout il faut que chacun prenne ses responsabilités, incluant le fédéral», a déclaré Mme Guilbault, en mêlée de presse mercredi matin.

Québec déploie des efforts pour contrer l’entrée, la circulation et l’utilisation des armes à feu avec la stratégie Centaure en collaboration avec différents corps policiers municipaux, a rappelé la ministre. Elle a aussi promis des mesures en matière de prévention qui seront dévoilées dans la mise à jour budgétaire du 25 novembre.

Il faut toutefois, selon la ministre, resserrer les frontières et revoir le Code criminel, deux compétences relevant d’Ottawa.

«Les armes ne rentrent pas par magie au Québec. Elles entrent par les frontières. (…) La sévérité des peines que peuvent imposer les juges dépend du Code criminel qui lui dépend du gouvernement fédéral», a-t-elle soutenu.

«Il faut que le fédéral comme on dit ‘call la shot’ et décide qu’on déploie des ressources de la GRC (Gendarmerie royale du Canada), qu’on déploie des ressources de l’ASFC (Agence des services frontaliers du Canada)», a-t-elle ajouté.

Mme Guilbault dit avoir envoyé une lettre avec des demandes du Québec, dont une concernant la violence liée aux armes à feu, aux deux nouveaux ministres fédéraux de la Sécurité publique et de la Protection civile. Elle a aussi demandé à les rencontrer.

Depuis plusieurs mois, Montréal est frappé par des épisodes de violence par arme à feu. Dimanche soir dernier, un jeune de 16 ans, Thomas Trudel, a été tué vraisemblablement par balle en pleine rue dans le quartier Saint-Michel.

«C’est terrible», a réagi le premier ministre François Legault mercredi au sujet de la mort de l’adolescent.

«Je ne reconnais pas Montréal», a-t-il poursuivi à son arrivée au parlement. M. Legault estime également qu’Ottawa doit «en faire plus», sans toutefois préciser ses attentes.

Mme Guilbault demande au gouvernement fédéral de se positionner clairement sur le bannissement des armes de poing «avec des peines conséquentes».

«On est d’avis qu’il faut aller plus loin. Mais à quel degré, qui devra procéder dans quel contexte, c’est au gouvernement fédéral à faire une proposition et nous on va la commenter», a mentionné Mme Guilbault.

Elle souhaite que le gouvernement Trudeau évite de déléguer à d’autres ordres de gouvernement le pouvoir de réglementer l’interdiction des armes de poing, comme le prévoyait le projet de loi C-21 avec les municipalités.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a également mardi interpellé le fédéral pour qu’il intervienne dans la lutte contre les armes à feu sur le plan des frontières et des peines.