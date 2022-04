La ministre Hajdu espère que les avis d’ébullition seront levés d’ici 2025

OTTAWA — La ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, espère que tous les avis d’ébullition seront levés d’ici 2025 dans les territoires autochtones.

L’entente entre les libéraux et les néo-démocrates visant à empêcher que le gouvernement fédéral tombe à la Chambre des communes prendra fin cette année-là.

En 2015, le chef du Parti libéral, Justin Trudeau, avait promis l’élimination d’ici 2021 de tous les avis d’ébullition en vigueur chez des Premières Nations.

Mais à l’heure actuelle, on compte 34 avis dans 29 communautés.

Mme Hajdu hésite à fixer un délai plus précis, car les travaux en cours pour régler ce problème rencontrent des obstacles techniques et logistiques. Parmi ceux-ci: les infrastructures et les déplacements vers des communautés isolées.

Elle rappelle que le financement ne fait pas partie du problème. Elle espère que tous les travaux seront terminés d’ici 2025, au plus tard.