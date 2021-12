La ministre Mélanie Joly assure que les athlètes canadiens seront des Jeux olympiques

OTTAWA — Pendant que le gouvernement canadien soupèse encore sa présence diplomatique aux Jeux olympiques de Pékin en février, la question de la présence des athlètes canadiens, elle, semble bel et bien réglée.

«Bien sûr que nous voulons nous assurer que nos athlètes pourront participer aux prochains Jeux olympiques d’hiver. Ils ont travaillé si fort; c’est important pour eux de pouvoir y aller», a déclaré Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères, à sa sortie des Communes, mardi après-midi.

Une heure plus tôt, devant les mêmes portes, le premier ministre Justin Trudeau répétait le message offert depuis la semaine dernière par sa ministre des Sports. On réfléchit encore à «notre posture par rapport aux (Jeux) olympiques», a-t-il dit.

Lundi, les États-Unis ont annoncé que les athlètes américains seront à Pékin, mais aucun représentant du gouvernement ne fera le voyage.

«Les États-Unis ont fait leur annonce; mais nous sommes en train de regarder comment s’aligner avec le plus grand nombre de partenaires possible», a précisé le premier ministre, en réponse aux questions des journalistes.

Il a promis une annonce «dans les semaines à venir».

Bloquistes, conservateurs et néo-démocrates prêchent pour l’absence diplomatique du Canada aux Jeux olympiques de Pékin pour, entre autres, protester contre le traitement des Ouïghours par le gouvernement chinois. Le Bloc québécois a même tenté de pousser plus loin, proposant, sans succès, de faire adopter aux Communes une motion pour que les Jeux soient reportés d’un an.