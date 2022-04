La ministre Mélanie Joly sera en Indonésie et au Vietnam du 9 au 14 avril

OTTAWA — La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, se rend en Indonésie et au Vietnam pour renforcer les relations bilatérales et développer les partenariats dans la région indo-pacifique.

Elle a précisé dans un communiqué samedi que sa visite se déroulera du 9 au 14 avril.

Elle y indique qu’au cours des prochaines années, la prospérité, la sécurité et le bien-être des Canadiens seront de plus en plus liés par les développements économiques, sociaux et politiques largement ancrés dans la région indo-pacifique.

La ministre Joly rencontrera à Jakarta, en Indonésie, des représentants du gouvernement, dont la ministre des Affaires étrangères Retno Marsudi, pour souligner le 70e anniversaire des relations bilatérales du Canada avec l’Indonésie. Elle s’entretiendra également avec des intervenants en matière de politique et de sécurité régionale dans la région indo-pacifique et des leaders féministes soutenant l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes en Indonésie.

À Hanoï, au Vietnam, Mme Joly rencontrera le premier ministre Phạm Minh Chính, le ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Sơn, et le ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyễn Hồng Diên, pour souligner les liens bilatéraux de longue date entre le Canada et le Vietnam à l’approche du 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques en 2023.

Elle visitera aussi la province de Thái Nguyên afin de rencontrer des femmes de minorités ethniques et d’en apprendre plus sur la façon dont l’aide au développement du Canada contribue à renforcer les entreprises dirigées par des femmes dans le contexte des changements climatiques et de la pandémie de COVID-19.

«J’ai hâte de visiter l’Indonésie et le Vietnam pour mieux comprendre la région, développer des partenariats et contribuer avec succès à une région indo-pacifique plus sûre, plus résiliente, plus inclusive et plus durable au profit de tous nos citoyens», a déclaré la ministre Mélanie Joly par voie de communiqué.