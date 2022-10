La mise en service du REM sur la Rive-Sud est reportée au printemps

MONTRÉAL — La mise en service de l’antenne sud du Réseau express métropolitain (REM), qui devait avoir lieu le premier décembre, a été reportée au printemps, a confirmé CDPQ Infra, en conférence de presse vendredi.

Commencer la mise en service en plein hiver aurait été «loin d’être idéal», a expliqué le président et chef de la direction de CDPQ Infra, Jean-Marc Arbaud. «On a décidé de reporter la date de mise en service au printemps 2023 », a-t-il dit.

La direction de CDPQ Infra a expliqué qu’elle voulait faire davantage de tests au cours de l’hiver où les conditions d’opération sont les plus difficiles. Le but est que les usagers aient «la meilleure expérience possible, dès que possible».

L’annonce survient au moment où les déplacements entre la Rive-Sud de Montréal et l’île s’annoncent difficiles avec la fermeture de trois des six voies du tunnel Louis-Hippolyte-La fontaine jusqu’à la fin 2025.