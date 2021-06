La mise en service du tramway retardée d’un an à cause de l’appel de propositions

QUÉBEC — La Ville de Québec annule l’appel de propositions en cours pour son projet de tramway et modifie le processus d’approvisionnement, ce qui fait en sorte que le projet prend une année de retard par rapport à ce qui était prévu jusqu’ici.

La Ville avait reçu un seul engagement de participation, et a voulu éviter de négocier de gré à gré avec un soumissionnaire unique pour un projet d’une telle envergure.

Le processus d’approvisionnement sera désormais scindé en deux pour trouver un partenaire privé pour livrer le matériel roulant et ses systèmes afférents et assurer l’entretien de la ligne de tramway, et un autre pour réaliser la conception et la construction des infrastructures municipales et de transport.

Selon le nouvel échéancier, l’appel de propositions pour le premier partenaire sera lancé cet automne, et puis l’autre suivra à l’été 2022. Le début des travaux est prévu pour l’été 2023.

La mise en service aurait donc lieu à la fin de l’été 2028, une année plus tard par rapport à ce qui était anticipé encore récemment par la Ville.

Pour expliquer le changement au processus d’approvisionnement, le maire de Québec, Régis Labeaume, a souligné l’acquisition par Alstom de Bombardier Transport, une transaction majeure qui modifie le marché des fabricants de matériel roulant.

«Malgré le fort niveau d’intérêt du marché (…) soutenu jusqu’à tout récemment, la Ville ne reçoit qu’un seul engagement de participation. Nous en concluons que la nouvelle structure de l’industrie ferroviaire a eu pour effet de modifier les positions stratégiques et commerciales de certains membres des consortiums», a affirmé M. Labeaume, vendredi, en conférence de presse.

«La Ville estime avoir fait tout ce qu’elle pouvait pour assurer un sain niveau de concurrence, tout en maintenant le cadre préétabli du processus d’approvisionnement.»

Le ministre des Transports, François Bonnardel, s’est dit en accord, vendredi, avec la décision de la Ville de Québec.

«J’appuie la décision de la Ville de Québec d’annuler l’appel de propositions en cours et de modifier le processus d’approvisionnement de son projet de tramway. Cette décision était nécessaire afin d’assurer une bonne gestion des fonds publics et de favoriser une saine concurrence», a affirmé M. Bonnardel par communiqué.

Le tramway, dans le cadre de ce qui est appelé le Réseau express de la capitale (REC), compte un tracé de près de 20 kilomètres.

Le coût prévu est de 3,3 milliards $, mais M. Labeaume a admis que cela pourrait être revu à la hausse.

Le Vérificateur général de la Ville de Québec avait déjà averti que chaque année de retard dans ce projet risquait d’engendrer des hausses de budget.

«Ce sont des discussions que l’on devra avoir avec le gouvernement dans les prochains mois, il n’y a pas de doute, mais ce n’est pas quelque chose qui va retarder la relance du processus», a affirmé le maire, tout en disant croire que les coûts auraient été plus élevés dans une entente de gré à gré.

Le tramway doit être financé par les trois gouvernements: la Ville de Québec, le gouvernement du Québec et celui d’Ottawa.