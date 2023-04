La mission lunaire pourrait aider le Canada, selon les astronautes d’Artemis II

OTTAWA — Quatre astronautes sélectionnés pour orbiter autour de la Lune affirment que la mission Artemis II peut aider à éclairer la façon dont le Canada réagit à l’insécurité alimentaire, aux besoins en soins de santé et à l’adaptation au climat dans l’Arctique.

Pendant que les membres d’équipage se préparent à franchir une nouvelle frontière dans l’espace, le chef de la NASA s’attend à ce qu’Ottawa augmente ses dépenses pour l’Agence spatiale canadienne, en phase avec ses alliés.

L’Ontarien Jeremy Hansen, un colonel et pilote de CF-18 dans l’Aviation royale canadienne qui rejoindra trois Américains dans l’espace, affirme que la mission montre ce qui est possible d’accomplir grâce à la collaboration. Cet état d’esprit, selon lui, devrait guider l’humanité dans sa réponse au changement climatique.

La mission prévue pour novembre 2024 fait partie d’un plan ambitieux visant à établir une présence à long terme sur la Lune.

L’équipage sera en orbite autour de la Terre, et se propulsera des centaines de milliers de kilomètres plus loin pour une manœuvre en forme de 8 autour de la Lune, avant que son élan ne le ramène à la maison.

S’il réussit, le vol marquera la première fois qu’un humain s’aventurera aussi loin de la Terre et préparera le terrain pour une autre mission prévue en 2025. Celle-ci comprendra la conduite d’un véhicule sur la surface de la Lune et la recherche de matériaux qui pourraient être convertis en carburant et matériaux de construction.

Les astronautes ont dit également en entrevue avec La Presse Canadienne qu’ils veulent montrer au monde l’importance de la diversité, avec une mission dont l’équipage comprend deux nationalités, une femme et un homme noir.