La moitié des Américains croient que les médias leur mentent, selon un sondage

NEW YORK — La moitié des Américains interrogés dans un récent sondage croient que les grands médias nationaux ont l’intention, à travers leur couverture, d’induire en erreur, de désinformer ou de persuader le public d’adopter un point de vue particulier.

Les résultats du sondage, publiés mercredi par la firme Gallup et la fondation Knight, vont au-delà d’autres coups de sonde qui avaient déjà montré un faible niveau de confiance dans les médias d’information, au point où beaucoup de répondants croient que les organes de presse ont une intention délibérée de tromper la population.

La moitié des répondants rejetaient l’affirmation selon laquelle les organes de presse nationaux n’ont pas l’intention d’induire en erreur; seulement 25 % étaient d’accord.

De même, 52 % n’étaient pas d’accord pour dire que les diffuseurs de nouvelles nationales «se soucient des meilleurs intérêts de leurs lecteurs, téléspectateurs et auditeurs». Seulement 23 % des répondants ont estimé que les journalistes agissaient dans le meilleur intérêt du public.

Mince consolation: les répondants semblaient faire davantage confiance à la couverture locale.

Ces résultats montrent l’ampleur de la méfiance et du ressentiment des Américains envers les médias d’information, qui vont bien au-delà des fondements et des pratiques journalistiques, a estimé Sarah Fioroni, consultante pour la firme de sondage Gallup.

«Les Américains ne semblent pas trouver que les organes de presse nationaux se soucient de l’impact global de leurs reportages sur la société», a déclaré John Sands, directeur principal de la fondation Knight pour les médias et la démocratie.

La capacité de nombreuses personnes à prendre instantanément connaissance des nouvelles à partir d’un appareil qu’elles tiennent en main, le rythme rapide du cycle des nouvelles et un nombre accru de sources d’information laisseraient croire que plus d’Américains que jamais sont au courant de ce qui se passe autour d’eux et dans le monde.

Au lieu de cela, une surcharge d’informations semble avoir eu l’effet inverse: 61 % des répondants pensent que ces facteurs rendent plus difficile de rester informés, tandis que 37 % ont estimé que c’était plus facile.

Comme dans de nombreux autres sondages, Knight et Gallup ont découvert que les démocrates faisaient davantage confiance aux médias d’information que les républicains. Au cours des cinq dernières années, le niveau de méfiance a particulièrement augmenté chez les «indépendants». Dans l’ensemble, 55 % des répondants ont déclaré qu’il y avait beaucoup de subjectivité politique dans la couverture, contre 45 % en 2017.

Par ailleurs, 58 % des répondants ont déclaré qu’ils obtenaient leurs nouvelles en ligne, 31 % à la télévision, 7 % à la radio et 3 % dans les journaux ou les magazines papier. Mais chez les membres de la «génération Z» (les 18-25 ans), 88 % ont déclaré avoir obtenu leurs nouvelles en ligne.

Le sondage Gallup a été mené entre le 31 mai et le 21 juillet 2022 auprès de 5593 Américains âgés de 18 ans et plus.