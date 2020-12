La Montérégie va vacciner le personnel de la santé en priorité

LONGUEUIL, Qc — Contrairement aux opérations de vaccination entreprises dans des CHSLD à Québec et à Montréal, la région de la Montérégie a choisi de prioriser d’autres lieux pour recevoir ses doses de vaccin et de prioriser le personnel de soins en première ligne.

Dans un communiqué publié jeudi matin, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce que 21 nouveaux sites de vaccination vont se joindre à l’opération d’inoculation contre la COVID-19 dès lundi.

Dans le cas de la Montérégie, les deux endroits identifiés ne sont pas des centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) comme l’ont fait jusqu’ici Montréal et Québec. Il s’agit du Pavillon la COOP, à Saint-Hyacinthe, et de la Clinique de vaccination du Quartier Dix30, à Brossard.

La Presse Canadienne a appris en début de semaine que la vaccination au Pavillon La Coop sera réservée au personnel de santé et non accessible au public.

Le ministre Christian Dubé souligne que tous les sites ont été choisis «afin de maximiser la vaccination des groupes prioritaires». Cependant, contrairement à la stratégie de priorisation du Comité sur l’immunisation du Québec, il semble plus facile pour le moment de vacciner le personnel de la santé plutôt que les résidants en CHSLD.

En raison des contraintes liées au format des boîtes de doses du vaccin Pfizer BioNTech contre la COVID-19, les établissements de santé doivent administrer 975 doses de vaccin au même endroit. Une fois les doses décongelées, Pfizer demande de ne pas déplacer le vaccin en raison d’incertitudes liées à son efficacité s’il subit un mouvement.

Le hic, c’est qu’il existe peu ou pas de centres d’hébergement de soins de longue durée où se trouvent 975 personnes, résidants et membres du personnel inclus.

Plusieurs autres régions, dont l’Estrie, ont identifié un lieu de vaccination hors CHSLD. En Estrie, l’opération aura lieu au Centre de foires de Sherbrooke. Lundi, le directeur régional de la santé publique, Dr Alain Poirier, n’a pas voulu confirmer que sa région allait aller de l’avant avec cette stratégie, mais a reconnu que plusieurs scénarios étaient envisagés en raison de l’impossibilité de déplacer le vaccin.

En Estrie, la plupart des CHSLD comptent moins d’une centaine de résidants et les plus grands établissements en accueillent à peine plus de 200.

– Texte de l’Initiative de journalisme local.