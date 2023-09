La mort d’un agent de la GRC touche la communauté policière de tout le pays

Toute la communauté policière du pays est en deuil, samedi, au lendemain du décès d’un agent de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui a été tué en service en exécutant un mandat de perquisition en Colombie-Britannique.

La Fédération de la police nationale, qui représente des membres de la GRC d’un océan à l’autre, a notamment lancé une campagne de sociofinancement sur GoFundMe afin d’offrir du soutien à la famille du gendarme Frederick O’Brien, mort vendredi à l’âge de 51 ans à Coquitlam.

Selon le président de la Fondation de bienfaisance de la fédération, Kevin Halwa, même parler d’un «moment sombre» pour la communauté des forces de l’ordre ne serait pas assez puissant pour décrire le moral actuel des troupes.

En entrevue, M. Halwa a soulevé que cette tragédie est un important rappel des risques auxquels les policiers sont confrontés au quotidien lorsqu’ils commencent leur quart de travail.

«Ce sont des mères, des pères, des entraîneurs de soccer qui font tout en leur possible pour rendre ce monde meilleur. Ils ont le cœur à la bonne place», a affirmé M. Halwa.

Par communiqué, la GRC a indiqué que deux autres de ses agents ont été blessés lors de l’intervention de vendredi. Un suspect, dans la vingtaine, a également été atteint par balle et a dû être hospitalisé. Sa vie ne serait toutefois pas menacée.

Des messages de condoléances de la part d’autres corps policiers ont également fusé de toutes parts sur les réseaux sociaux depuis la mort de l’agent O’Brien.

«Nos plus sincères condoléances aux proches et aux collègues de notre confrère, le gendarme Frederick O’Brien de la Gendarmerie royale du Canada, décédé dans l’exercice de ses fonctions. Nos pensées accompagnent également les deux autres victimes», a écrit la Sûreté du Québec sur X.

La campagne de sociofinancement sur GoFundMe avait quant à elle permis de recueillir 45 675 $ à 17h15, samedi, s’approchant ainsi de son objectif initial de 50 000 $.

M. Halwa a reconnu que cette somme ne pourra jamais faire disparaître le chagrin lié à la mort de l’agent O’Brien, mais il a souligné que la Fondation de bienfaisance souhaite au moins faire éviter tout stress financier à la famille.

«Si on peut enlever ne serait-ce qu’un peu de pression sur la famille et les proches de Rick, on aura fait notre travail», a tranché M. Halwa.

L’agent O’Brien, qui laisse dans le deuil sa femme et ses enfants, a travaillé auprès de jeunes à risque avant de se joindre à la GRC il y a sept ans.

Il a reçu une médaille de bravoure en 2016 pour avoir participé au sauvetage des victimes d’une violation de domicile, parmi lesquelles il y avait un enfant, et à l’arrestation des suspects. Il ne comptait alors que quelques mois d’expérience au sein de la GRC.

Son décès est survenu à peine un an après celui d’une autre policière de la Colombie-Britannique, l’agente Shaelyn Yang, qui a été poignardée mortellement alors qu’elle accompagnait un employé municipal dans un campement utilisé par des sans-abri à Burnaby.