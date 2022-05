La motion bloquiste pour mettre fin à la prière aux Communes défaite

OTTAWA — La motion bloquiste visant à abolir la lecture de la prière au début de chaque séance de la Chambre des communes a été battue mercredi.

Les conservateurs et libéraux s’y sont opposés, de même que plusieurs néo-démocrates. Selon le décompte préliminaire, la motion a donc été défaite à 266 voix contre 56.

Le Bloc québécois souhaitait que la prière, qui commence par «Dieu tout‑puissant» et se termine par «Amen», soit remplacée par un moment de réflexion.

«Soyons très clairs. Chaque jour, la Chambre des communes du Canada demande à une divinité de protéger la monarchie britannique dont elle est elle-même un chef religieux, manquant ainsi de considération pour les gens qui non seulement pourraient ne pas adhérer à une religion, mais (aussi pour ceux) qui pourraient dire ‘’ma religion est autre’’», a déploré le chef bloquiste Yves-François Blanchet peu de temps avant le moment du vote.

Le chef néo-démocrate Jagmeet Singh, qui a voté en faveur de la motion, a affirmé qu’il était important pour lui qu’il y ait «une séparation entre l’Église et l’État ainsi qu’un espace pour que tous les gens puissent s’exprimer de leur propre façon».

Le député conservateur Pierre Paul-Hus a pour sa part expliqué l’opposition de son parti à la motion par le fait que cette question devait être soulevée via la régie interne. Il a aussi noté que la prière est faite à huis clos.

«Ça se fait entre députés, tout simplement, avant que les caméras ouvrent, avant que ça soit public. Donc ça regarde les députés. Il y a, de ce que je sache, plusieurs députés de différentes allégeances religieuses (…) qui n’ont jamais soulevé l’enjeu», a-t-il dit.

Le libellé de la motion défaite justifiait de mettre fin à la prière parce que la Chambre «respecte les croyances et les non-croyances de l’ensemble des parlementaires ainsi que de la population».

La motion mentionnait aussi l’«attachement au principe de séparation de la religion et de l’État, à la diversité des opinions et à la liberté de conscience», ainsi que le respect de «la laïcité et la neutralité religieuse de l’État et par souci d’inclusion».

À l’Assemblée nationale du Québec, la prière a cessé d’être lue en 1976 et a été remplacée par un moment de recueillement.