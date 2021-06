La multiplication des défis crée des «fissures» au sein de l’armée

OTTAWA — Le chef d’état-major par intérim de la défense commence à voir des «fissures» apparaître au sein de l’armée, qui doit faire face ces temps-ci à une confluence de défis, tant au pays qu’à l’étranger.

Dans une entrevue à La Presse Canadienne, le lieutenant-général Wayne Eyre rappelle que l’armée reste concentrée sur sa mission première: défendre le Canada contre les menaces étrangères et nationales, et aider les Canadiens quand et où cela est nécessaire. Mais il se dit inquiet pour les militaires, alors que l’armée fait face à des cas d’inconduites sexuelles et d’incidents haineux dans ses rangs, aux pénuries de personnel, à la pandémie et à une instabilité croissante dans le monde.

Le commandant des armées estime que ces facteurs de stress, dont beaucoup sont sans précédent de mémoire récente, épuisent les militaires et obligent l’armée à faire des choix difficiles sur les priorités à donner.

Le chef d’état-major par intérim rappelle que de nombreux militaires ont travaillé sans relâche ces derniers temps, alors que l’armée continue de mener des dizaines de missions à l’étranger tout en appuyant les systèmes de santé de certaines provinces pendant la pandémie et en assurant la distribution canadienne de vaccins.

Et alors que de récentes allégations d’inconduite sexuelle ont mis en lumière le besoin urgent de réformer la culture militaire, le général Eyre admet que d’autres priorités ont dû être mises en veilleuse pour s’atteler d’abord à ces problèmes criants.