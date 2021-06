La N.-É. accélère la distribution des deuxièmes doses de vaccin contre la COVID-19

HALIFAX — La Nouvelle-Écosse poursuit ses efforts dans le but de distribuer le plus rapidement possible les deuxièmes doses de vaccin contre la COVID-19 à sa population.

En date de vendredi, toute personne ayant reçu sa première dose le 20 mai ou plus tôt peut obtenir un rendez-vous devancé pour sa deuxième dose.

Les citoyens peuvent se rendre à n’importe quelle clinique de vaccination à travers la province, où un rendez-vous est disponible. Il est également possible de choisir son vaccin parmi les produits offerts.

Lors d’une séance d’information, jeudi, le médecin-hygiéniste en chef, le Dr Robert Strang, a indiqué que 71,9 % de la population de 12 ans et plus, en Nouvelle-Écosse, avait reçu au moins une dose de vaccin. De plus, 13,4 % des Néo-Écossais ont déjà reçu une deuxième dose.

L’objectif est de distribuer 400 000 nouvelles doses au cours du mois prochain. La province vise un taux de 75 % de personnes entièrement vaccinées avant la fin août.

Par ailleurs, la Nouvelle-Écosse a signalé 16 nouveaux cas de COVID-19, vendredi. Selon les autorités sanitaires, 15 cas proviennent de la région d’Halifax et le 16e se trouverait dans la zone sanitaire de l’Est, qui inclut la région du Cap-Breton.

On compte actuellement 60 cas actifs dans la province. Deux patients sont hospitalisés.

Un cas au Nouveau-Brunswick

Dans la province voisine, au Nouveau-Brunswick, on a rapporté un nouveau cas vendredi.

Les autorités sanitaires ont précisé que la personne infectée est âgée de la trentaine et réside dans la région de Bathurst. Elle aurait été contaminée lors d’un voyage.

On recense 38 cas actifs et quatre patients hospitalisés, dont un dans une unité de soins intensifs.

Le taux de personnes entièrement vaccinées au Nouveau-Brunswick s’élève à 25,2 %.

Aucun cas à T.-N.-L.

Du côté de Terre-Neuve-et-Labrador, c’est un bilan vierge que l’on a annoncé vendredi. Aucun nouveau cas n’a été dépisté au cours des 24 dernières heures.

On compte tout de même encore sept cas actifs de COVID-19 et un patient hospitalisé.