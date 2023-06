La N.-É. offre une formation gratuite pour ajouter du personnel en soins continus

HALIFAX — La Nouvelle-Écosse met sur pied un projet pilote visant à former gratuitement 25 aides-soignants en soins infirmiers.

Le programme aidera les assistants en soins continus certifiés, qui ont travaillé dans un foyer de soins infirmiers ou une agence de soins à domicile pendant au moins deux ans, à devenir des infirmières auxiliaires autorisées.

La ministre des Aînés et des Soins de longue durée Barbara Adams affirme que ce programme réduira les obstacles financiers de certains candidats et aidera à attirer des travailleurs dans le secteur des soins continus.

La formation s’étalera sur deux ans et demi et débutera en janvier. Elle comprendra des cours en ligne et des laboratoires en personne sur le campus de Truro du Nova Scotia Community College.

Les étudiants retenus devront s’engager à travailler à temps plein dans les soins continus en Nouvelle-Écosse pendant au moins deux ans après avoir obtenu leur diplôme et réussi un examen de certification.

Les candidats devront également répondre aux exigences du programme de soins infirmiers auxiliaires du collège communautaire pour être admissibles au programme pilote. Si tel est le cas, le ministère couvrira les frais de scolarité, les manuels et la majorité des frais pour les étudiants.