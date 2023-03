La N.-É. versera 15 M$ aux fruiticulteurs ayant subi les impacts du froid extrême

WOLFVILLE, N.-É. — Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a annoncé jeudi qu’il versera 15 millions $ aux producteurs de raisins et d’autres fruits dont les récoltes ont été détruites lors de la vague de froid extrême du mois dernier.

Le ministre de l’Agriculture, Greg Morrow, qui a fait l’annonce du financement jeudi matin à Wolfville, dit qu’il espère que ce financement couvrira certains des coûts «extraordinaires» auxquels les fruiticulteurs sont confrontés en raison des cultures endommagées.

Steve Ells, président de la Grape Growers Association of Nova Scotia, a déclaré que lorsque les températures ont chuté à -25 °C au début de février au milieu d’un hiver autrement doux pour la saison, plus de 95 % de certaines des variétés de raisins les plus prisées en Nouvelle-Écosse ont été détruits.

Le ministère de l’Agriculture affirme que les premières évaluations montrent que certaines fermes de la Nouvelle-Écosse devraient perdre toutes les récoltes de raisins, de framboises, de pêches, de cerises et de prunes de cette année à cause du froid.

M. Ells affirme que les conditions météorologiques extrêmes ont causé d’importants dommages à la vigne qui risquent également d’avoir un impact sur la récolte de l’année prochaine.

Le gouvernement affirme qu’il travaillera avec les agriculteurs pour concevoir et mettre en œuvre des programmes d’aide financière pour faire face aux pertes qui ne sont pas couvertes par l’assurance-récolte.

