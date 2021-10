La N.-É. veut interdire les manifestations qui «bloquent l’accès» aux soins de santé

HALIFAX — À l’instar du Québec, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse veut légiférer pour interdire les manifestations qui entravent l’accès aux hôpitaux et autres établissements de soins de santé.

Le gouvernement progressiste-conservateur de Tim Houston affirme que cette loi interdirait également les manifestations devant les résidences de patients qui reçoivent des soins à domicile.

Le projet de loi établit une «bulle d’accès sécuritaire» de 50 mètres autour des hôpitaux et d’autres lieux comme les cabinets de médecins, où les manifestations ne seraient pas autorisées.

Le premier ministre Houston a indiqué jeudi dans un communiqué que les citoyens ont le droit de manifester, mais ils ne peuvent pas entraver le libre accès aux soins de santé.

L’Assemblée nationale du Québec a adopté à l’unanimité, le 24 septembre, une loi qui interdit toute manifestation en lien avec la pandémie à moins de 50 mètres des écoles, des garderies et des hôpitaux.

Le gouvernement de l’Alberta a récemment annoncé qu’il ajoute les hôpitaux, les cliniques et d’autres établissements de santé à la liste d’infrastructures essentielles protégées par la loi provinciale qui en garantit le libre accès.

Le projet de loi de la Nouvelle-Écosse prévoit pour les individus une amende de 5000 $ et jusqu’à six mois de prison pour une première infraction, puis le double pour les récidivistes. Pour les sociétés, l’amende serait de 25 000 $ pour une première infraction et jusqu’à 100 000 $ pour toute infraction subséquente.

Ces peines sont calquées sur celles prévues dans la loi de la Nouvelle-Écosse qui interdit les manifestations devant les cliniques d’avortement.