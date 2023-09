La Nation crie de James Smith marque l’anniversaire de la tuerie au couteau

JAMES SMITH CREE NATION — Les membres d’une première nation de la Saskatchewan se réuniront discrètement lundi pour marquer le premier anniversaire d’une attaque massive au couteau.

Certaines des familles touchées par la tragédie doivent retourner pour la première fois dans la Nation crie de James Smith, au nord-est de Saskatoon.

Le chaos s’est abattu sur la Première Nation il y a un an lorsque Myles Sanderson, 32 ans, s’est déplacé d’une maison à l’autre, défonçant les portes et attaquant les gens.

Onze personnes ont été tuées et 17 ont été blessées dans la Première Nation ainsi que dans le village voisin de Weldon.

Un service religieux et un petit rassemblement au pavillon de guérison de la Première Nation devraient avoir lieu lundi après-midi.

La Première Nation a organisé un pow-wow et une veillée plus tôt ce week-end, offrant à ses membres une chance de faire leur deuil et de guérir.