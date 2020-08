La Nation mohawk de Kahnawake pleure la mort de son grand chef Joe Norton

MONTRÉAL — Joe Norton, grand chef de la Nation mohawk de Kahnawake, est mort à l’âge de 70 ans.

Selon un communiqué de presse émis par le Conseil Mohawk de Kanesatake, Joe Norton a chuté à son domicile vendredi.

«Il a ensuite été transporté d’urgence à l’hôpital dans un état critique et il est décédé avec sa famille près de lui vers 20h30», selon le communiqué.

«Il était connu dans toute l’île de la Tortue et en Amérique du Nord comme un farouche défenseur de nos droits» a indiqué le Conseil Mohawk de Kanesatake.

Joseph Tokwiro Norton est né sur le territoire mohawk de Kahnawake, sur la Rive-Sud de Montréal.

Il est élu pour la première fois sur le Conseil Mohawk de Kahnawake en 1978.

Il a ensuite détenu le titre de Grand Chef pendant 12 mandats sans interruption, de 1980 jusqu’à sa retraite en 2004.

En 2015, il effectue un retour en politique et défait le Grand Chef du Conseil Mohawk sortant, Mike Delisle.

Avant de faire de la politique, il a été monteur d’acier de structure sur des projets de construction dans le nord-est des États-Unis.

Sur Twitter, la chef du Parti libéral du Québec Dominique Anglade a offert ses condoléances à la famille.

«Trente ans au service de sa nation. C’est avec tristesse que j’ai appris le décès du grand chef Joe Norton. Un homme qui a contribué grandement au développement de sa communauté. Sincères condoléances à la famille.»

La mairesse de Montréal a également souligné l’apport du chef Norton pour sa communauté.

«La communauté de Kahnawá:ke et la nation mohawk viennent de perdre un grand homme en la personne de Grand Chef Norton. Joe Norton a été un allié de MTL sur le chemin de la réconciliation. Je souhaite présenter mes sincères condoléances à sa famille, sa communauté et sa nation.»

Joe Norton était également consultant spécial pour la Société des ponts fédéraux limitée, il a aussi fondé l’entreprise Turtle Technologies et il était le PDG de Mohawk Internet Technologies.

Le Grand Chef Norton était à la tête de la communauté de Kahnawake lors de la crise d’Oka en 1990.

Le 11 juillet de cette année-là, un affrontement entre la Sûreté du Québec et les Mohawks de Kanesatake fait un mort, le caporal Marcel Lemay.

Le projet d’agrandissement d’un terrain de golf et de construction de condominiums sur des terres ancestrales était au coeur du conflit qui durera plus 128 jours.

La crise d’Oka deviendra dans les années qui suivent le symbole des revendications autochtones et aussi de l’incompréhension dans les relations entre l’État et les Premières Nations.

Mais pour le Conseil Mohawk de Khanawake, le rôle de Joe Norton dans l’histoire de la communautée, va bien au-delà des événements de 1990.

«Sous sa direction, Kahnawke a vu des croissances dans de nombreux domaines, en particulier dans le développement économique et dans les batailles pour restaurer et étendre la juridiction de Kahnawake. L’orientation de la communauté ne concordait pas toujours avec celle des gouvernements provincial et fédéral et c’était quelque chose dont M. Norton était très fier», peut-on lire dans le communiqué émis vendredi soir.

Le Conseil Mohawk de Khanawake a souligné que Joe Norton a été «une voix forte de la solidarité et de détermination» qui portait une vision et s’efforçait continuellement de faire «progresser la gouvernance autochtone.»