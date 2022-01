La neige, le froid et la glace menacent le sud-est des États-Unis

NORFOLK, Va. — Plusieurs écoles ont fermé leurs portes vendredi dans les régions côtières des Carolines et de la Virginie, et les autorités appellent les automobilistes du secteur à la plus grande prudence au moment où on attend de la neige, de la giboulée et de la pluie verglaçante.

Les gouverneurs de la Caroline du Nord, de la Caroline du Sud et de la Virginie ont proclamé des états d’urgence à l’approche de la plus récente tempête hivernale à cibler la région. Des chutes de neige importantes sont annoncées vendredi soir et samedi, après le mauvais temps des derniers jours.

Des conditions glacées sont attendues dans l’est de la Caroline du Nord et dans le coin nord-est de la Caroline du Sud, tandis que de la neige devrait tomber sur la ville de Norfolk, en Virginie, selon le Service national météorologique des États-Unis.

Le gouverneur de la Virginie, Glenn Youngkin, a proclamé jeudi un état d’urgence qui restera en vigueur au moins jusqu’à samedi, ce qui donne aux responsables plus de flexibilité lors de la mobilisation des ressources nécessaires pour affronter la situation.

En Caroline du Nord, le gouverneur Roy Cooper a signé un état d’urgence en milieu de semaine, à l’approche d’une deuxième tempête en seulement quelques jours. Une centaine de membres de la Garde nationale ont été déployés dans le centre et dans l’est de l’État en prévision du mauvais temps. M. Cooper a prévenu que l’accumulation de glace pourrait provoquer de longues pannes de courant et que le mercure risque de glisser sous le point de congélation.

Il a admis que cette tempête est «un peu plus inquiétante» que la précédente en raison du temps très froid attendu vendredi et samedi. Plusieurs familles pourraient peiner à se garder au chaud en cas de panne, a dit M. Cooper.

Le gouverneur Henry McMaster a lui aussi proclamé un état d’urgence en Caroline du Sud. Les écoles et les bureaux gouvernementaux des secteurs qui ne sont pas habitués aux précipitations glacées ont décidé de fermer leurs portes vendredi ou à tout le moins de réduire leurs heures d’ouverture. De la pluie verglaçante, de la giboulée et de la neige étaient prédites vendredi. Les services publics du nord-est de l’État ont mis en garde contre des pannes de courant qui pourraient s’étirer.

Un avertissement de tempête de glace est en vigueur dans le nord-est de la Caroline du Sud et le sud-est de la Caroline du Nord. La région pourrait recevoir jusqu’à 0,6 centimètre de glace d’ici à dimanche.

La Virginie et la Caroline du Nord pourraient être ensevelies sous une dizaine de centimètres de neige vendredi et samedi, selon le Service national météorologique des États-Unis. Une quinzaine de centimètres de neige pourraient tomber dans la région de Norfolk.