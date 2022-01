La neige retarde le retour à l’école dans certaines régions de l’Ontario

TORONTO — Une tempête hivernale a retardé le retour à l’école en personne dans de nombreux conseils scolaires de l’Ontario, lundi, certains ayant décidé d’offrir des cours en ligne plutôt qu’un congé, à la déception des familles et des éducateurs.

Les conseils scolaires de district de Toronto, York, Halton, Hamilton-Wentworth et Ottawa-Carleton font partie de ceux qui ont annulé le retour prévu à l’apprentissage en classe parce que de fortes chutes de neige ont forcé l’arrêt des services d’autobus scolaires.

Le conseil scolaire de district de Toronto, ainsi que plusieurs autres conseils scolaires touchés par la tempête, offrait toujours la possibilité de suivre des cours en ligne, une décision critiquée par certains qui souhaitaient une pause dans l’épuisante expérience d’apprentissage et d’enseignement en ligne.

Karen Brown, présidente de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario (FEEO), a écrit sur Twitter qu’elle était «déçue» de la décision du conseil scolaire de Toronto de dispenser des cours en ligne.

«La santé mentale du personnel doit également être une priorité, a-t-elle écrit. Je rappelle aux membres de la FEEO que vous travaillez dans une pandémie. Faites tout ce qu’il faut pour préserver votre santé mentale, cela signifie qu’apprendre aujourd’hui, si possible, sera très différent.»

Jennifer Sylvester, une mère de famille de Toronto, s’est dite également déçue de la décision du conseil de renoncer à une journée de congé.

Son fils de 15 ans était ravi de retourner à l’école pour voir ses amis en personne lundi. Malgré ses frustrations face à l’apprentissage en ligne ,il a décidé de se connecter en classe pour ne pas prendre de retard, a précisé sa mère.

«S’il s’agissait d’une autre année scolaire normale, avant la pandémie, mon fils serait à la maison avec un jour de repos, car c’est ce que sont les jours de tempête», a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré qu’il aurait été utile de donner aux élèves un jour de congé avant de reprendre les cours en personne, après que la province a retardé le début de l’apprentissage en classe en raison d’une augmentation importante des cas de COVID-19 au début du mois.

«Je ne pense pas que cela aurait eu un impact si important sur leur année scolaire. C’est un jour de tempête, a-t-elle dit. Je pense qu’une pause aurait été bien.»

Les conseils de Toronto, York et Ottawa-Carleton ont offert l’option d’apprentissage à distance lundi, mais pas les conseils de Hamilton-Wentworth et Halton District.

Le conseil scolaire du district de Durham a déclaré qu’il n’y aurait pas de cours pour les élèves du primaire lundi en raison de la neige, mais que les élèves du secondaire auraient des cours en ligne.

Les chutes de neige dans le sud de l’Ontario ont nui au plan de réouverture des écoles de la province.

La province est passée à l’apprentissage en ligne après les vacances des Fêtes, de sorte que les écoles non fermées par la neige ont rouvert pour la première fois en près d’un mois.

Au cours de cette période, la montée en flèche des cas de COVID-19 a submergé le système de dépistage de l’Ontario et entraîné des pénuries de personnel dans l’ensemble de la main-d’œuvre, ce qui a provoqué des changements de politique qui affecteront également la situation dans les écoles.

Les tests PCR ne sont plus disponibles pour le grand public et sont désormais réservés aux personnes les plus susceptibles de développer une maladie grave. La province ne les offre qu’aux élèves qui développent des symptômes de la COVID-19 à l’école.

Le ministère de l’Éducation envoie à la place deux tests antigéniques rapides à la maison avec chaque élève, à utiliser s’ils développent des symptômes en dehors de la salle de classe.

Les parents ne seront plus avertis si quelqu’un dans la classe de leur enfant est déclaré positif au virus.

La province prévoit plutôt publier en ligne des informations sur les taux d’absence à partir de la semaine prochaine, et les parents seront informés si 30 % du personnel et des élèves d’une école sont absents pour une raison quelconque.

La province envoie également des masques N95 aux enseignants et des masques médicaux à trois épaisseurs aux élèves.

Erika Lopes, enseignante de maternelle et de première année au conseil scolaire de district Lambton-Kent, a déclaré que même si ses élèves lui manquent, l’idée de retourner en classe la stresse.

«Je ne me souviens pas de la dernière fois où j’ai dormi toute une nuit, simplement parce que je suis très stressée et anxieuse. Donc tout se passe dans ma tête, a-t-elle raconté. Et quand je suis allongée là, la nuit, je me demande: « Ok, comment vais-je faire ça? »»

L’Ontario a signalé lundi que 578 patients se trouvent aux soins intensifs atteints de la COVID-19 et que 3887 patients sont hospitalisés avec le virus.

Il s’agit d’une hausse par rapport aux 3595 personnes hospitalisées avec le virus la veille et en baisse comparativement aux 579 patients aux soins intensifs.