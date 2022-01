La neige retarde le retour en classe pour plusieurs élèves du Québec et de l’Ontario

Des millions d’élèves canadiens devaient retourner à l’école pour la première fois depuis la pause des Fêtes, lundi, mais une tempête de neige a donné à plusieurs d’entre eux une journée de congé supplémentaire.

Au Québec, le retour en classe est retardé à plusieurs endroits, une tempête de neige étant attendue dans la province.

Environnement Canada a indiqué que la tempête laisserait un total de 15 à 25 centimètres de neige dans les Bois-Francs, à Montréal et à Laval. Les précipitations pourraient atteindre de 25 à 35 centimètres en Mauricie, dans Lanaudière et les Laurentides. On s’attend aussi à une chute de 25 centimètres de neige à Québec et à Charlevoix, et de 25 à 40 centimètres dans le secteur de Gatineau, avec une accumulation plus importante pouvant atteindre jusqu’à 50 centimètres par endroits.

En Ontario, plusieurs districts scolaires ont dû revoir leurs plans pour le retour en classe, lundi, en raison de la tempête.

Les districts scolaires de Toronto, York, Halton, Hamilton-Wentworth et Ottawa-Carleton ont tous annoncé le report du retour en présentiel, la neige ayant forcé la suspension du transport scolaire.

Les districts scolaires de Toronto, York et Ottawa-Carleton offrent l’option de l’école à distance, alors que les élèves des districts de Hamilton-Wentworth et Halton auront congé.

Le retour en classe est aussi prévu lundi pour les élèves du Manitoba et de la Nouvelle-Écosse, qui ont commencé la nouvelle année en ligne en raison de la propagation rapide de la COVID-19.

Les provinces qui avaient choisi de passer à l’apprentissage à distance pour le début janvier ont indiqué que cette décision visait à alléger la pression sur le système de santé et à donner aux écoles plus de temps pour améliorer les mesures de sécurité.

Le déploiement de tests antigéniques rapides et l’amélioration de la qualité de l’air dans les écoles font partie des mesures que les gouvernements disent avoir prises avant le retour en classe, une partie du travail étant toujours en cours.

Au Québec, le gouvernement a ainsi promis une série de mesures pour assurer une rentrée sécuritaire. Davantage de masques d’intervention seront disponibles dans les écoles et 7,2 millions d’autotests seront distribués pour les enfants du préscolaire et du primaire. Le déploiement de lecteurs de CO2 se poursuivra jusqu’en février et des échangeurs d’air seront installés dans les écoles qui en font la demande.

Certains groupes de parents et syndicats d’enseignants craignent que ces efforts ne suffisent pas à assurer la sécurité des salles de classe et à garantir qu’il y a suffisamment de personnel disponible pour maintenir les écoles en activité.