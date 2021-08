La néo-démocrate Ruth Ellen Brosseau fera une annonce concernant son avenir politique

MONTRÉAL — L’ancienne députée néo-démocrate Ruth Ellen Brosseau fera une annonce vendredi après-midi sur sa ferme de Yamachiche, alors que plusieurs spéculent sur son retour en politique.

Jeudi, elle a mis à jour la photo de son compte Facebook professionnel, qui n’avait pas vu de nouvelle publication depuis décembre 2019. En date de vendredi, 1500 internautes y avaient apposé la mention «j’aime» ou «j’adore».

«Mon amie Ruth Ellen Brosseau va annoncer quelque chose bientôt et on a hâte d’entendre cette annonce», a affirmé vendredi matin le chef Jagmeet Singh, en réponse à la question d’un journaliste, lors d’une conférence de presse. Il n’a pas voulu en révéler plus, disant seulement qu’«en général, on veut montrer aux Québécois et Québécoises qu’on est là pour vous».

La politicienne avait été élue une première fois en 2011, avec la vague orange qui avait déferlé sur le Québec, au temps du chef Jack Layton. Elle était alors connue pour avoir passé une partie de la campagne en vacances à Las Vegas, étant une candidate dite «poteau», à laquelle on attribuait au départ peu de chance de remporter la course. Elle avait aussi été critiquée pour ne parler que très peu le français.

La députée, qui n’avait jamais mis le pied dans sa circonscription de Berthier-Maskinongé, s’y est finalement installée après avoir rencontré son conjoint Nicolas Gauthier, propriétaire de la ferme Le Rieur Sanglier.

Mme Brosseau avait été réélue en 2015, puis défaite en 2019 par le bloquiste Yves Perron, avec une courte marge d’environ un millier de votes. À l’issue de cette élection, le seul néo-démocrate ayant conservé son siège au Québec était Alexandre Boulerice.

Durant ses mandats, elle a notamment été porte-parole pour le dossier de l’agriculture.

