La nomination de Janet Yellen comme secrétaire au Trésor est confirmée par le Sénat

WASHINGTON — Le Sénat a approuvé lundi la nomination de Janet Yellen au poste de secrétaire au Trésor du pays, ce qui en fait la première femme à occuper cette fonction au cours des 232 ans d’histoire du département.

Mme Yellen, l’ancienne présidente de la Réserve fédérale, a reçu l’appui de 85 sénateurs contre 15, devenant ainsi la troisième membre du cabinet de Joe Biden à recevoir l’assentiment du Sénat.

On s’attend à ce qu’elle joue un rôle clé dans la promotion du programme d’aide de 1900 milliards $ de l’administration Biden, qui se heurte à une vive opposition de la part des républicains qui jugent le plan trop coûteux.

S’exprimant au Sénat avant le vote, le chef de la majorité démocrate Chuck Schumer a noté que l’ancienne présidente de la Réserve fédérale avait un soutien bipartisan.

M. Schumer a déclaré que Mme Yellen avait une «expérience à couper le souffle» et que l’appui à sa nomination reflétait «à quel point elle convient bien pour gérer les défis économiques de notre temps».

Avant de recevoir l’approbation de l’ensemble du Sénat, Mme Yellen avait obtenu le soutien unanime du Comité des finances du Sénat. Les républicains du comité ont affirmé qu’ils avaient un certain nombre de désaccords politiques avec Mme Yellen et l’administration Biden, mais ils ont estimé qu’il était important de permettre au président Biden de constituer rapidement son équipe économique.

En tant que secrétaire au Trésor, Janet Yellen, âgée de 74 ans, jouera un rôle central dans l’élaboration et la direction des politiques économiques de Joe Biden.

Cette économiste de formation et professeure à l’Université de Californie à Berkeley représentera l’administration Biden dans les affaires financières mondiales et dirigera un département tentaculaire dont les responsabilités couvrent la supervision des recouvrements fiscaux de l’agence responsable des impôts et l’élaboration des politiques sur la réglementation bancaire. Elle servira également de lien entre l’administration et Wall Street.

Dans ses rôles précédents, Mme Yellen a développé une expertise dans des domaines allant des marchés du travail à la finance internationale. Publiquement, elle a souvent exprimé sa préoccupation quant à la manière dont les politiques économiques affectent les gens ordinaires, en particulier les communautés défavorisées.

– Par Martin Crutsinger et Brian Slodysko, The Associated Press