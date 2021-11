La nouvelle députée du Nunavut, Lori Idlout, prêtera serment en inuktitut jeudi

OTTAWA — Lori Idlout, la toute nouvelle députée néo-démocrate du Nunavut à Ottawa, prêtera serment en inuktitut, sa langue maternelle.

La Chambre des communes paiera les services de traduction pour la cérémonie officielle, qui aura lieu en mode virtuel jeudi, depuis le Nunavut, en présence d’un grand nombre de ses électeurs.

Mme Idlout, porte-parole du NPD en matière de relations Couronne-Autochtones, a demandé aux Communes de lui permettre de prêter serment dans sa langue. Elle souhaite ainsi que les langues autochtones soient entendues et mises en évidence au Parlement. Mme Idlout explique aussi qu’elle veut prêter serment dans sa langue maternelle pour que tous ses électeurs puissent la comprendre.

Mme Idlout estime que les services d’interprètes pour les députés qui parlent une langue autochtone, y compris l’inuktitut et le cri, devraient être aussi facilement disponibles que l’anglais ou le français à la Chambre des communes.

Peu de députés ont pris la parole aux Communes dans une langue autochtone. Mais depuis 2018, la Chambre a proposé de traduire des déclarations faites dans une langue autochtone pour le compte rendu officiel des débats. Les députés doivent donner un préavis pour qu’un interprète dans leur langue soit disponible.

Lorsque le Québécois Romeo Saganash a été élu pour la première fois à la Chambre des communes, en 2011, le mot «député» n’existait pas en cri, racontait-il en mars 2018 devant un comité des Communes. Il a dû en créer un, avec l’aide des aînés de sa communauté: «yum-sahta-ma-geh-suu», qui signifie «une personne qui représente les autres».

Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre examinait alors comment permettre l’usage de langues autochtones lors des débats aux Communes.

Une cérémonie traditionnelle

Mme Idlout prévoit de porter jeudi un parka traditionnel lors de sa cérémonie d’assermentation, qui sera éclairée par des lampes à huile de phoque et mettra en vedette des chanteuses de gorge inuites.

«Je vais certainement profiter de cette occasion pour montrer à tout le monde à quel point ma langue et ma culture sont importantes pour moi. Je porterai une tenue symbolique. Je ne porterai pas (…) ce que les femmes portent au Parlement», a-t-elle déclaré.

Sa prédécesseure, Mumilaaq Qaqaaq, s’était retirée après avoir décrit comment elle ne se sentait pas la bienvenue comme femme inuite au Parlement. Elle a aussi soutenu qu’elle avait été victime de profilage racial par des agents de sécurité au Parlement.

Avant de siéger et de voter à la Chambre des communes, tout député doit prêter serment en jurant — ou en déclarant et affirmant «solennellement, sincèrement et véritablement» — qu’il sera «fidèle et portera vraie allégeance à Sa Majesté la reine Elizabeth II».

Marc Dalton, député conservateur de Pitt Meadows-Maple Ridge, qui est Métis, croit que tous les députés autochtones devraient pouvoir prêter serment dans leur langue maternelle.

La Chambre des communes a déclaré qu’elle souhaite accommoder les députés dans la mesure du possible. «Lorsqu’il n’est pas possible d’organiser la traduction simultanée, le député peut plutôt fournir une traduction de ses propos», a déclaré Heather Bradley, directrice des communications du président de la Chambre.

Le Sénat, qui compte plusieurs membres autochtones, n’a pas encore reçu de demande pour qu’une cérémonie d’assermentation se déroule dans une langue autochtone. En 2008, le Sénat a accepté de permettre l’utilisation de l’inuktitut lors des débats. Les sénateurs qui souhaitent s’exprimer dans leur langue autochtone doivent donner un préavis pour permettre la traduction simultanée.

En 2014, lors d’un débat marquant sa 30e année à la chambre haute, le sénateur Charlie Watt, originaire du Nunavik, au Québec, avait pris la parole en inuktitut.