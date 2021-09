La Nouvelle-Écosse a enregistré son 95e décès depuis le début de la pandémie

HALIFAX — La Nouvelle-Écosse déplorait jeudi un nouveau décès lié à la COVID-19, ainsi que 41 nouvelles infections.

Les responsables de la santé affirment qu’une femme de 80 ans dans la région centrale est devenue la 95e victime de la maladie dans cette province depuis le début de la pandémie. C’est aussi le premier décès lié au coronavirus à être signalé en Nouvelle-Écosse depuis le 25 août.

Les autorités affirment que 29 nouveaux cas sont recensés dans la région centrale, qui comprend Halifax. La maladie continue d’y circuler parmi des gens non vaccinés de 20 à 40 ans.

Sept nouvelles infections se trouvaient dans la zone nord, où les autorités ont précédemment signalé aussi une éclosion parmi un «groupe défini de gens non vaccinés».

On comptait également trois nouveaux cas dans la région ouest et deux dans la région est, pour un total de 147 infections actives signalées présentement en Nouvelle-Écosse.

Des troisièmes doses au N.-B.

Le Nouveau-Brunswick signalait jeudi 52 nouveaux cas de COVID-19, dont 75 % chez des gens qui ne sont pas pleinement vaccinés. On comptait 17 personnes hospitalisées en raison du coronavirus, dont 12 aux soins intensifs. Il y a présentement 574 cas actifs dans cette province.

On recensait mercredi 17 nouveaux cas dans la région de Moncton, 11 dans la région de Fredericton, sept dans chacune des régions d’Edmundston et de Campbellton, cinq dans celle de Saint-Jean, trois dans la région de Bathurst et deux dans celle de Miramichi.

On a aussi confirmé des cas positifs dans des écoles et des garderies des régions d’Edmundston et de Moncton. Dans la région d’Edmundston, un cas a été confirmé à la garderie «Au Royaume En Chant ‘T’», à Kedgwick, ainsi que dans les deux garderies centres éducatifs «Les petits pas» de Saint-Quentin.

Par ailleurs, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé jeudi qu’une troisième dose des vaccins à ARNm est offerte dès maintenant «aux personnes qui sont modérément ou gravement immunodéprimées en raison d’un problème de santé ou d’un traitement médical». La liste complète des problèmes de santé et des traitements médicaux «admissibles» à cette troisième dose est disponible en ligne.

La médecin-hygiéniste en chef, Jennifer Russell, a expliqué que «ces personnes immunodéprimées peuvent avoir une réponse immunitaire réduite aux vaccins contre la COVID-19» et qu’une dose supplémentaire leur permettra «de développer une meilleure réponse immunitaire».

La Santé publique a signalé jeudi que 78,4 % des Néo-Brunswickois admissibles sont pleinement vaccinés et que 87,1 % ont reçu leur première dose.

—

Cette dépêche a été rédigée en partie grâce au soutien financier des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.