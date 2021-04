Le Canada atlantique rapporte treize nouveaux cas de COVID-19

Le Canada atlantique rapporte samedi treize nouveaux cas de COVID-19.

Dans la province du Nouveau-Brunswick, les autorités ont signalé neuf nouveaux cas. Encore une fois, c’est la région d’Edmundston qui est la plus touchée. On y a identifié sept cas supplémentaires depuis le bilan précédent.

Les deux autres cas ont été signalés dans la région de St-Jean.

Tous les cas, sauf deux, sont des contacts d’un patient déjà atteint. Les deux autres font l’objet d’une enquête, ont dit les autorités.

Le Nouveau-Brunswick compte 153 actifs et 14 hospitalisations, dont six aux soins intensifs.

Depuis le début de la pandémie, le nombre de cas s’élève à 1641. Trente personnes sont mortes pour des raisons liées à la COVID-19.

« En raison de l’augmentation du nombre de personnes atteintes de la COVID-19 admises à l’hôpital et aux soins intensifs, et bien que ce soit compatible avec le variant du Royaume-Uni et avec ce qui s’est passé récemment dans d’autres provinces, la situation est très préoccupante, a déclaré la médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Jennifer Russell. Il est donc impératif que nous demeurions vigilants jusqu’à ce que toute la population du Nouveau-Brunswick soit vaccinée.»

En Nouvelle-Écosse

Les autorités néo-écossaises ont signalé samedi quatre nouveaux cas de COVID-19 dans la province.

Deux cas ont été identifiés dans le secteur du centre. Un cas est lié à un voyage à l’extérieur du Canada atlantique. L’autre est celui d’une personne qui a eu des contacts étroits avec un patient déjà atteint.

Les deux autres cas ont été dépistés dans le secteur de l’est et sont liés à un voyage à l’extérieur du Canada atlantique.

La Nouvelle-Écosse recense 32 cas actifs. Une personne est présentement hospitalisée.

Depuis le début de la pandémie, la province a enregistré 643 cas confirmés de COVID-19 et un décès.